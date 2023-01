Un premier bol repas disponible pour une durée limitée

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - St-Hubert, la rôtisserie favorite des Québécoises et des Québécois, commence l'année 2023 avec une nouveauté délicieuse : le Bol St-Hub ! Les amateurs du fameux poulet St-Hubert découvriront une option de repas riche en fibres et en protéines qui marie saveurs et qualité. Le Bol St-Hub sera disponible en salle à manger, au comptoir à emporter et en livraison dans toutes les rôtisseries participantes depuis le 17 janvier 2023, pour un temps limité.

St-Hubert dévoile le Bol St-Hub! (Groupe CNW/Groupe St-Hubert)

Ce bol gourmand met en vedette du savoureux poulet rôti effiloché et caramélisé, garni d'une sélection de légumes croquants, de haricots noirs et de fromage Monterey Jack, déposés sur une généreuse portion de riz aux grains anciens et de laitue frisée. Le tout, arrosé d'une vinaigrette maison et de crème sure au cumin. Pour y ajouter une touche de piquant, on suggère d'y ajouter l'une des deux sauces d'inspiration internationale offertes : piri-piri ou tikka masala.



« Depuis plus de 70 ans, les Québécoises et les Québécois font confiance à St-Hubert pour leur servir des repas savoureux, équilibrés et d'une qualité irréprochable. Avec le Bol St-Hub, nous poursuivons cette tradition avec un plat moderne au goût unique composé d'une variété de notre poulet rôti, effiloché et caramélisé. » Richard Scofield, Président, Groupe St-Hubert

Reconnue pour son poulet rôti trois heures à la broche et sa fameuse sauce BBQ, la célèbre chaîne ajoute une corde à son arc en modernisant sa carte pour débuter l'année 2023. Les fournisseurs québécois sont toujours à l'avant-scène dans les rôtisseries St-Hubert avec 80 % d'ingrédients locaux utilisés dans leurs recettes.

À propos du Groupe St-Hubert

Le Groupe St-Hubert comprend deux divisions, la restauration et l'alimentation. Son siège social est situé à Boisbriand. Fondées en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprennent aujourd'hui 124 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et servent plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous les autres marques de restaurant de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

