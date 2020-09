Augmentez la santé et la sécurité des employés par des questionnaires d'évaluation personnalisés

BLAINVILLE, QC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - SPI Santé Sécurité est ravie d'annoncer le lancement de sa première application pour téléphones portables et ordinateurs, disponible sur iOS et Android. Ce nouvel outil a été conçu et créé pour contribuer à l'effort collectif de lutte contre la COVID-19 et permet aux entreprises d'assurer le respect des mesures d'hygiène mises en place par le gouvernement.

Établissant une nouvelle norme en matière de gestion de la santé et de la sécurité, l'application permet aux travailleurs de remplir un questionnaire de contrôle des symptômes de la COVID-19 et autre maladie infectieuse sur leur téléphone - partout et à tout moment. L'expérience entièrement sur mobile leur offre un moyen rapide et simple de remplir leurs évaluations quotidiennes depuis le confort de leur domicile.

Leurs réponses confidentielles et cryptées seront immédiatement sauvegardées et transmises à un administrateur unique et sélectionné par leur entreprise, qui saura suivre ainsi que gérer les résultats et rapports sur une version de bureau de l'application.

Les organisations peuvent personnaliser leurs questionnaires d'évaluation dans le but de les adapter à leur réalité, accroître le contrôle de la santé et de la sécurité, gagner du temps et, surtout, réduire les risques de propagation.

« Les maladies infectieuses restent une menace critique pour les travailleurs et les organisations, a déclaré Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité. « Nous avons développé SPI SafeDay pour offrir aux entreprises un moyen simple de protéger la santé de leurs travailleurs et d'assurer une conformité facilitée.»

Pour plus d'informations ou pour créer votre compte administrateur gratuit, cliquez ici.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services de protection incendie, les services-conseils et les formations.

Renseignements: Isabelle Delphine, Directrice marketing, SPI Santé Sécurité Inc., 450-420-2012, poste 4244, [email protected]

