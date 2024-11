BLAINVILLE, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - SPI Santé Sécurité, chef de file canadien dans le domaine de l'équipement de protection individuelle (EPI), les formations et les services en santé sécurité, a le grand plaisir d'annoncer l'acquisition de SSTenligne, entreprise reconnue par les plus importants donneurs d'ordres du Québec en matière de formations santé et sécurité en ligne.

Ayant à son actif près de 15 000 entreprises clientes dont 300 nouveaux membres utilisateurs par jour, SSTenligne peut se vanter d'être le plus grand centre de formations santé sécurité en ligne au Québec. Par l'accessibilité à une quarantaine de formations sur des sujets tels que l'analyse de risques, le travail en hauteur, le SIMDUT, l'ergonomie au travail, le cadenassage, les espaces clos et plusieurs autres, la plateforme de formation de SSTenligne est le choix de multiples entreprises allant de la PME à la multinationale.

Par ses formations en ligne incluant des vidéos professionnelles filmées en industrie, les employés peuvent poursuivre leurs apprentissages via des situations de travail réelles et concrètes. Mises à jour régulièrement en fonction des standards de conformité, les formations de SSTenligne peuvent être suivies autant sur ordinateur que sur tablette ou téléphone. Les gestionnaires peuvent, quant à eux, à l'aide de leur compte entreprise, avoir accès gratuitement à une multitude de fonctionnalités conviviales et intuitives pour gérer efficacement les dossiers de formation de leurs employés.

Depuis sa fondation en 2014, les cofondateurs se sont donné comme mission d'offrir aux individus et organisations les connaissances nécessaires via une technologie innovante, pour créer un environnement de travail sûr et sécuritaire. C'est par son offre de formations de haute qualité et à coût réduit que SSTenligne a vu son chiffre d'affaires croître en moyenne de 65% depuis les 3 dernières années. Supportée par des entreprises québécoises de renom, SSTenligne a su développer des relations de confiance basées sur ses valeurs fondamentales que sont le respect et l'intégrité.

''Cette prochaine étape avec SPI est pour nous une opportunité de mettre nos forces en commun afin de continuer de faire progresser la culture santé sécurité au Québec et au Canada via nos réseaux respectifs. '' de mentionner Martin Fiset, directeur général de SSTenligne.

''Notre vision est de protéger les travailleurs et par l'entremise de SSTenligne et son offre de formations, 45 travailleurs sont protégés toutes les heures. Cette alliance nous donne confiance que nos clients continueront d'être bien servis à travers l'ensemble de nos solutions. '' mentionne Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité.

Il s'agit de la 24e acquisition de SPI Santé Sécurité depuis sa fondation en 1972. SPI a fait l'annonce de son partenariat stratégique avec Intervention Prévention, firme de consultation en SST, en juin dernier. Précédemment, SPI a complété l'acquisition de Rubicon Safety en juin 2024, entreprise de services localisée en Ontario et CONFIAN en mars 2021, entreprise québécoise spécialisée dans les équipements de protection individuelle.

SSTenligne et SPI continueront d'opérer sous deux entités distinctes dans la prochaine année et aucun changement n'est à prévoir pour ses clients et fournisseurs.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services-conseils et les formations.

SOURCE SPI Santé Sécurité

Renseignements : Isabelle Delphine, vice-présidente marketing, SPI Santé Sécurité Inc., 450-420-2012, poste 4244, [email protected]