Ayant comme mission de diminuer les risques d'accident en entreprise, CONFIAN a toujours misé sur ses fortes compétences techniques et la simplicité de ses relations d'affaires. À l'exception de l'acquisition de l'entreprise Hotte en 2019, CONFIAN a connu une croissance organique variant de 25 % à 30 % par année depuis sa fondation en 1978. Une collaboration entre SPI et CONFIAN, toutes deux fondées au Québec et partageant la même expertise en santé-sécurité dans des secteurs clés tels que les mines, la construction, le manufacturier et l'énergie, fût envisagée de façon toute naturelle.

Détenant 4 succursales au Québec, dont son siège social et centre de distribution de plus de 25 000 pieds carrés à Bonaventure, CONFIAN permet d'assurer une livraison le lendemain partout à travers la province. Ces emplacements s'ajoutent maintenant aux 18 succursales et 2 centres de distribution actuels de SPI situés partout au Canada.

Souhaitant la pérennité pour son entreprise, Guy Desroches, président de CONFIAN, voit d'un bon œil cette nouvelle étape qui permettra de profiter de la structure corporative de SPI, des bases solides en commerce électronique et d'une offre nationale en matière de services et de formations. CONFIAN pourra également distribuer la marque Kosto, exclusive à SPI et déjà bien positionnée dans le marché.

« Malgré notre croissance rapide des dernières années, nous avons toujours conservé un contact direct avec nos clients. Il est important pour moi qu'à travers cette entente, nous puissions conserver ce lien de proximité avec nos clients et offrir un environnement où nos employés pourront continuer d'avoir du plaisir, » de mentionner Guy Desroches.

Il s'agit de la 22e acquisition de SPI Santé Sécurité depuis sa fondation en 1972. L'année dernière, SPI a fait l'acquisition d'une entreprise spécialisée en services et formations santé-sécurité située en Colombie-Britannique. « Nous sommes toujours actifs à créer des occasions d'acquisitions et d'alliances qui sauront rejoindre notre expertise et notre culture. Ceux qui connaissent bien SPI savent que nos valeurs sont basées sur les gens. Nos employés et nos clients sont au cœur de nos préoccupations. Nous sommes très heureux de faire grandir la famille en y ajoutant l'équipe de CONFIAN, » mentionne Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité.

CONFIAN et SPI continueront d'opérer sous deux entités distinctes dans la prochaine année et aucun changement n'est à prévoir pour ses clients et fournisseurs.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services de protection incendie, les services-conseils et les formations.

