BLAINVILLE, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Pour faire suite à une analyse indépendante menée par Great Place to Work Institute® Canada, c'est avec honneur et fierté que nous annonçons l'obtention de notre certification Great Place to Work®. Cette certification est basée sur les évaluations fournies par nos employés dans le cadre d'une enquête approfondie et confidentielle sur leur expérience de travail chez SPI Santé Sécurité.

Passionnée par la santé sécurité depuis 1972, SPI se distingue par son offre 360 degré en matière de santé sécurité. Bien positionnée comme distributeur d'équipement de protection individuelle, de services et de formations, SPI met à la disposition de ses clients des équipes d'experts, conseillers-formateurs, hygiénistes industriels et techniciens pouvant accompagner les entreprises à adresser leurs risques d'accidents en milieu de travail.

Avec plus de 20 points de service à travers le Canada, 3 centres d'appels, un site web transactionnel, des formations offertes en ligne, en classe et directement en entreprise ainsi que des services techniques comme l'inspection, la réparation, la recertification et la location d'équipements, SPI demeure la référence afin d'assurer que chaque travailleur puisse retourner à la maison sain et sauf.

Le bien-être des gens est la raison d'être de SPI Santé Sécurité et passe par trois composantes fondamentales :

Employés : Offrir un parcours qui permettra aux employés de SPI de grandir personnellement et professionnellement

Communauté : S'investir dans la communauté pour faire de ce monde un endroit meilleur

Clients : Permettre aux employés de nos clients de retourner à la maison sain et sauf

SPI reconnaît que son succès repose d'abord et avant tout sur l'expertise et le bien-être de ses employés, raison pourquoi l'entreprise investit en ses employés comme point de départ de sa stratégie.

''Nos fondations sont basées sur la confiance et le respect. Nous travaillons à tous les jours à ce que nos employés aient une compréhension claire de notre stratégie et soient supportés afin qu'ils puissent travailler dans le plaisir et sentent qu'ils peuvent faire une différence'' de mentionner Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité.

Selon Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work® Canada, un bon milieu de travail dépend du niveau de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, du niveau de fierté qu'ils ont dans leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. «Nos données montrent que de bons lieux de travail bénéficient de meilleures performances financières, d'une réduction des départs volontaires et d'une meilleure satisfaction des clients que leurs compétiteurs. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance sont mûrs pour l'innovation, l'agilité, la résilience et l'efficacité», a déclaré Fonseca.

En plus de permettre de faire grandir ses gens par des programmes de formation, des promotions ou de nouveaux projets, SPI offre également des services complémentaires comme l'accès 24/7 à des médecins virtuels ainsi qu'un programme intitulé Connexion SPI, permettant de supporter financièrement ou à travers diverses ressources, un employé qui pourrait vivre personnellement un moment plus difficile.

Afin d'accompagner ses employés dans leur développement professionnel, SPI offre un support financier à tous ceux désirant retourner à l'école ou compléter une formation de perfectionnement. Les employés ont également accès à Université SPI, une plateforme interne de formation contenant plusieurs programmes d'apprentissage.

SPI encourage ses employés à aider leur prochain en faisant du bénévolat. L'entreprise supporte tout employé qui désire faire du bénévolat et alloue quelques heures de temps payé par année pour s'investir dans leur communauté. ''À la demande de nos employés, il nous fait plaisir de contribuer à travers des dons aux organismes à but non-lucratif dans lesquels ils s'investissent'' d'ajouter Kim Levesque.

Faire carrière chez SPI Santé Sécurité vous intéresse? Cliquez ici pour consulter les opportunités qui s'offrent à vous.

À propos de SPI Santé Sécurité:

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services-conseils et les formations. Visitez-nous à www.spi.com

À propos de Great Place to Work®:

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

