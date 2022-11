SPGQ - Guillaume Bouvrette élu à la présidence

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Guillaume Bouvrette a été élu à la présidence du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) lors du conseil syndical tenu les 24 et 25 novembre à Boucherville.

« C'est avec humilité que j'accepte ce nouveau mandat à la tête du plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec, indique M. Bouvrette. J'ai à cœur d'offrir à nos membres les meilleurs services possibles et de faire entendre leur voix sur les enjeux qui les touchent. Je tiens à remercier nos personnes représentantes de section pour leur confiance. »

M. Bouvrette occupait le poste de troisième vice-président du SPGQ depuis son élection en juin 2019. Il était notamment le responsable politique des négociations du syndicat. « Je crois en la nécessité de soutenir et de favoriser les revendications menant à une meilleure qualité de vie. J'estime nécessaire de reconnaître l'expertise des membres du SPGQ à sa juste valeur. Le SPGQ doit être le meilleur porteur des espoirs du personnel professionnel de l'État. »

Professionnel en vérification fiscale à Revenu Québec depuis 2011, M. Bouvrette est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires obtenu à HEC Montréal en 2010. En plus d'avoir été délégué et représentant de section, il a été membre du comité de relations professionnelles de Revenu Québec, du comité des jeunes et du comité sur la pérennité du SPGQ.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente 32 475 spécialistes, dont 23 340 dans la fonction publique, 5 685 à Revenu Québec et 3 450 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

