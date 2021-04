La plateforme infonuagique de GCA de Spectrum Health ajoute performance et résilience à ses opérations de chaîne d'approvisionnement alignées sur le plan clinique.

GRAND RAPIDS, Mich., le 5 avril 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA), a le plaisir d'annoncer que Spectrum Health, le plus grand employeur de l'ouest du Michigan et, depuis trois années consécutives, l'une des 25 meilleures chaînes d'approvisionnement du secteur de la santé selon Gartner, a mis à niveau son environnement Tecsys pour répondre aux exigences croissantes de son réseau de chaîne d'approvisionnement et d'entreposage. Le nouvel écosystème comprend une plateforme SaaS de gestion de la chaîne d'approvisionnement avec gestion de la distribution, des entrepôts et des livraisons, avec des connecteurs robustes à l'ERP Workday de Spectrum Health.

Spectrum Health est un système de santé intégré à but non lucratif, primé, d'une valeur de 8 milliards de dollars, qui comprend 14 hôpitaux et 150 sites ambulatoires. Sa chaîne d'approvisionnement dessert un réseau diversifié d'hôpitaux, de centres de traitement, de centres de soins ambulatoires et de sites de soins urgents dans l'ouest du Michigan. Il est reconnu par ses pairs comme ayant une équipe de chaîne d'approvisionnement talentueuse qui développe rapidement et efficacement des capacités de chaîne d'approvisionnement harmonisées sur le plan clinique. Grâce à cet investissement dans Tecsys, Spectrum Health est équipé pour s'adapter à l'imprévisibilité du marché et y faire face, ce qui lui permet de consolider sa position en tant qu'organisation de chaîne d'approvisionnement tournée vers l'avenir.

« L'intégration du système de gestion d'entrepôt Tecsys à notre ERP Workday récemment lancé fournit un écosystème technologique moderne pour gérer les processus critiques de la chaîne d'approvisionnement, » explique Sarai Vanderwood, directrice de la distribution et des stocks chez Spectrum Health. « Cela permet à notre équipe de passer plus de temps à soutenir nos soignants alors que nous réalisons les avantages d'un processus modernisé de bout en bout. La chaîne d'approvisionnement de Spectrum Health est passée d'un centre de dépenses tactiques à un outil stratégique pour l'entreprise, et le fait de disposer d'outils de pointe a joué un rôle majeur dans cette transformation. Nous nous réjouissons du surcroît d'efficacité apporté par la collaboration entre Spectrum Health, Tecsys et Workday pour résoudre les défis auxquels sont confrontées les chaînes d'approvisionnement des soins de santé modernes. »

« Nous sommes ravis de servir de fournisseur de technologie de la chaîne d'approvisionnement à Spectrum Health, qui continue à obtenir des distinctions et à établir des références dans le secteur », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « C'est un magnifique exemple de la façon dont des équipes solides et les meilleures solutions d'entreprise de leur catégorie peuvent travailler ensemble pour soutenir la qualité des soins aux patients tout en réduisant les risques et les coûts dans la chaîne d'approvisionnement. »

À propos de Spectrum Health

Spectrum Health System, un système de santé intégré à but non lucratif, s'est engagé à améliorer la santé et le bien-être de nos communautés. Nous vivons notre mission au quotidien avec 31 000 professionnels compatissants, 4 600 experts médicaux, 3 300 bénévoles engagés et un plan de santé desservant plus d'un million de membres. Nos talentueux médecins et soignants ont le privilège d'offrir un continuum complet de soins et de services de bien-être à nos communautés par le biais de 14 hôpitaux, dont l'hôpital pour enfants Helen DeVos, 150 sites ambulatoires et des offres de télésanté. Nous recherchons des solutions de soins de santé, pour le présent et l'avenir, qui diversifient nos offres. Dirigé localement et basé à Grand Rapids, dans le Michigan, notre système de santé a fourni 550 millions de dollars d'avantages communautaires au cours de l'année civile 2019. Grâce à la générosité de nos communautés, nous avons reçu 37 millions de dollars de la part des philanthropes pour soutenir la recherche, les universités, l'innovation et les soins cliniques. Spectrum Health a été reconnu comme l'un des 15 meilleurs systèmes de santé du pays par Truven Health Analytics®, qui fait partie d'IBM Watson HealthTM.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

