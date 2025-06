Spectre de rue en grève aujourd'hui et demain

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - En négociation depuis plus d'un an, la cinquantaine de travailleuses et de travailleurs de l'organisme Spectre de rue sont en grève les 18 et 19 juin. Directement affectés par la crise des surdoses, les salarié-es demandent notamment une meilleure rémunération.

« Tous les jours, on gère des situations de vie ou de mort, auprès d'une clientèle souvent en crise. Ça nous prend une juste reconnaissance de notre travail qui est essentiel pour la communauté Montréalaise », explique Sandrine Bailey, intervenante chez Spectre de rue.

Les travailleuses et les travailleurs de l'organisme gèrent plus d'une centaine d'interventions supervisée, un chiffre en croissance depuis quelques années. Ils font notamment face à l'apparition de nouvelles drogues et doivent procéder à de plus d'interventions en cas de surdoses.

« On fait face à un employeur qui, plutôt que d'améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, choisit de couper les primes pour la diplomation sur les échelons salariaux. Avec le taux de roulement, son attitude n'a pas de sens », explique Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la Santé et des services sociaux de la CSN.

« Le travailleuses et travailleurs de Spectre de rue se mobilisent pour une deuxième séquence de grève afin de faire reconnaître leur travail qui sauve des vies et vient en aide aux personnes les plus démunies de la société. Leur rôle social fondamental exige des conditions de travail à la hauteur de son importance », ajoute Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

