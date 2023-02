Soyez accompagné d'un professionnel du bâtiment lors de votre inspection préréception !

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne de sensibilisation auprès des consommateurs lancée aujourd'hui en compagnie de plusieurs partenaires, Garantie de construction résidentielle (GCR) souligne l'importance pour tout acheteur d'une habitation neuve d'être accompagné par un professionnel du bâtiment lors de son inspection préréception. Cette étape est obligatoire en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, mais la présence d'un professionnel du bâtiment ne l'est pas. GCR en fait toutefois la recommandation aux consommateurs.

« L'accompagnement par un professionnel du bâtiment, que ce soit un architecte, un ingénieur, un technologue ou un inspecteur en bâtiment, représente une excellente décision qu'un consommateur puisse prendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas des experts en construction, pour la plupart. Avec un professionnel à leurs côtés, ils seront alors dans une meilleure position afin que l'inspection préréception se déroule convenablement et ainsi minimiser le risque que des problématiques surviennent plus tard », souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Pas besoin d'être accompagné lors de l'inspection préréception puisque GCR fait des inspections ?

Puisqu'il s'agit d'une habitation neuve et que de surcroît, GCR fait des inspections en chantier, des consommateurs pourraient croire qu'être accompagnés par un professionnel du bâtiment lors de l'inspection préréception n'est pas réellement utile. Penser ainsi serait une erreur ! En effet, les inspections menées par GCR ont pour principal objectif de vérifier la conformité de la construction par rapport aux codes et normes en vigueur et elles sont faites à l'une des cinq grandes étapes d'avancement des travaux, et non pas lorsque la construction est terminée. Voilà pourquoi l'inspection de GCR ne remplace en aucun temps une bonne inspection préréception en compagnie d'un professionnel du bâtiment.

Rappelons que l'inspection préréception se déroule conjointement avec le consommateur et l'entrepreneur et ceux-ci font le tour complet de l'habitation pour constater l'état des lieux et examiner les systèmes et composantes du bâtiment afin de détecter les travaux à parachever et les défauts de construction, le cas échéant. Dans cette éventualité, ceux-ci doivent alors être soigneusement notés par écrit et le consommateur et l'entrepreneur conviennent d'un délai ne dépassant pas 6 mois à partir de l'inspection préréception pour la réalisation des travaux correctifs ou de parachèvement.

Des partenaires de marque pour la campagne

La première vidéo d'une série de 12 nouvelles vidéos à être diffusées par GCR porte donc sur ce sujet et s'intitule Est-ce que vous devriez être accompagné par un professionnel du bâtiment lors de l'inspection préréception ?

Comme mentionné dans un communiqué de presse précédent, GCR a pu compter sur la collaboration de plusieurs partenaires pour la campagne de sensibilisation. Elle tient donc à remercier l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC), l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) et SOS Plan de garantie résidentielle de leur participation.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

