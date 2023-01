Soutien pour les infrastructures culturelles - Une aide totale de plus de 6 M$ pour la sauvegarde des goélettes de Charlevoix

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 443 500 $ supplémentaires au Musée maritime de Charlevoix pour les travaux de mise à l'abri des goélettes Jean-Yvan, St-André et Marie Clarisse II.

Cette aide financière s'ajoute aux 4 746 600 $ déjà annoncés en octobre 2021, ce qui porte la contribution totale du ministère de la Culture et des Communications à 6 190 100 $ pour le projet intitulé Protection pérenne des goélettes. Les travaux constituent une mise sous abri des 3 goélettes : construction d'un abri commun pour la Jean-Yvan et la St-André ainsi que d'un abri indépendant pour la Marie-Clarisse II.

Citations

« L'aide annoncée aujourd'hui permettra d'assurer la protection de 3 goélettes qui sont au cœur de la mise en valeur du chantier maritime, mais surtout la transmission de connaissances aux futures générations. Ces bateaux sont des éléments incontournables de la collection du Musée maritime et de précieux artefacts pour notre mémoire collective. Parce que l'histoire des goélettes de bois et du cabotage sur le Saint-Laurent, riche et unique, c'est aussi celle de tout le Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les 3 goélettes du Musée maritime de Charlevoix ont une valeur inestimable aux yeux des gens de Charlevoix. Elles sont des biens patrimoniaux qu'il nous fallait impérativement préserver. L'annonce d'aujourd'hui confirme maintenant qu'elles le seront. Le Musée pourra ainsi continuer de les mettre en valeur et de nous raconter l'histoire de notre savoir-faire maritime grâce à elles. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Cet appui exceptionnel démontre avec force que nos gouvernements tiennent tout autant à la protection de nos 3 précieuses goélettes, véritables trésors nationaux, que les villageois de Saint-Joseph-de-la-Rive et les citoyens du Grand Charlevoix. Je les remercie et souligne l'aide de précieux donateurs du milieu maritime qui soutiennent la mission du Musée depuis 42 ans. »

Claude Lafleur, président du Musée maritime de Charlevoix

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388