Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 4 millions $ pour la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau

GATINEAU, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, accompagné du député de Chapleau et leader parlementaire adjoint, M. Mathieu Lévesque, annoncent l'octroi de 3 999 900$ pour la mise à niveau des équipements techniques et scénographiques de la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau.

La Maison de la culture de Gatineau est un complexe multidisciplinaire constituant le pôle d'attraction majeur de développement culturel et économique sur le territoire de Gatineau et de l'Outaouais. Elle abrite la salle Odyssée, des centres d'exposition, une bibliothèque, un centre d'archives régional, un centre d'interprétation du patrimoine, une école de musique, une académie de danse et une radio jeunesse.

La salle Odyssée constitue le plus important lieu de spectacles de la région de l'Outaouais en matière de diffusion artistique et elle contribue à l'identité culturelle, au sentiment d'appartenance et à la qualité de vie de ses citoyens. Inaugurée en 1992, sa mission est d'œuvrer à la diffusion de productions et de créations professionnelles en arts d'interprétation et en arts visuels contemporains, et ce, avec les artisans d'ici et d'ailleurs.

Les sommes annoncées aujourd'hui permettront à la salle Odyssée de procéder à la mise à niveau des équipements techniques et scénographiques, afin de bonifier la qualité sonore et visuelle des spectacles professionnels qui y sont présentés. Ces investissements viendront soutenir les artistes, les organismes et les projets culturels demandant des équipements actuels et numériques, en plus de réduire l'empreinte écologique et la consommation énergétique de la salle.

« Je suis particulièrement heureux de l'annonce d'aujourd'hui qui aura un impact positif et significatif pour l'écosystème culturel de Gatineau et de l'Outaouais. La salle Odyssée est une plaque tournante de la diffusion artistique dans la région, et les investissements annoncés permettront de la doter d'infrastructures scéniques à la fine pointe de la technologie. La salle Odyssée pourra ainsi pousser sa mission de diffusion encore plus loin, en plus d'offrir une expérience culturelle de haut niveau à ses usagers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« C'est pour moi un réel bonheur d'annoncer aujourd'hui, avec mon collègue ministre de la Culture et des Communications, cet investissement important pour l'institution phare qu'est la Maison de la culture de Gatineau pour Chapleau, Gatineau et tout l'Outaouais. À terme, grâce aux sommes annoncées, la salle Odyssée pourra continuer de se développer, de se démarquer et d'attirer un public toujours plus nombreux ici, chez nous, dans Chapleau et j'en suis très fier. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint

« Ce soutien financier accordé à notre Maison de la culture et sa maintes fois primée salle Odyssée est une belle reconnaissance à l'occasion de leur 30e anniversaire. C'est un investissement précieux qui permettra à ce lieu de diffusion artistique d'importance à Gatineau de continuer à inspirer et à émerveiller. Merci au ministère de la Culture et des Communications d'investir dans nos infrastructures culturelles. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« L'appui financier du ministère de la Culture et des Communications arrive à point nommé alors que 50 % de nos équipements techniques datent de l'ouverture il y a 30 ans. La mise à niveau nous permettra d'être à la fine pointe de la technologie et de réduire notre empreinte écologique tout en assurant une expérience client optimale pour les spectateurs et les artistes à la hauteur de notre renommée de diffuseur le plus primé au Québec. »

Claude Beaulieu, président du conseil d'administration de la Maison de la culture de Gatineau

