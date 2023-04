Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 100 000 $ pour le Théâtre du Vieux-Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 98 400 $ au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour la mise à jour de son équipement.

Salle de spectacle au cœur de sa communauté, le Théâtre du Vieux-Terrebonne cumulera bientôt 20 ans d'existence. L'organisme présente plusieurs spectacles annuellement et ce, dans les différentes disciplines des arts de la scène. C'est un acteur important dans l'offre culturelle dans sa région. L'acquisition d'un équipement spécialisé pourra donc contribuer à sa pérennité.

Citations

« Longtemps considéré comme un établissement d'avant-garde, le Théâtre du Vieux-Terrebonne avait besoin de financement pour conserver son statut d'excellence en arts de la scène. Je me réjouis de cette aide, car le théâtre est un lieu vivant qui rend la culture plus accessible pour un grand nombre de citoyennes et de citoyens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La Société de développement culturel de Terrebonne est fière de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec. L'acquisition de ces nouveaux équipements spécialisés dédiés aux Théâtre du Vieux-Terrebonne nous permettra de maintenir les plus hauts standards de l'industrie du spectacle, dans l'intérêt des artistes, des équipes de tournées ainsi que du public. Les membres du conseil d'administration se joignent à moi pour remercier monsieur Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec pour cette annonce fort réjouissante. »

Claudéric Provost, directeur général de la Société de développement culturel de Terrebonne

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux Twitter Facebook @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388