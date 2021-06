Soutien financier pour les camps d'été - « La CAQ doit confirmer le soutien financier aux camps le plus rapidement possible » - Christine Labrie

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - À quelques semaines de l'ouverture des camps de jours un peu partout sur le territoire du Québec, la députée de Québec solidaire responsable des dossiers de la famille, des loisirs et des sports, Christine Labrie, demande au gouvernement de confirmer l'aide financière nécessaire au maintien des camps de jours et des camps de vacances.

« Il n'est même plus minuit moins une, il est une heure et quart. Ces organisations doivent prévoir leur été, engager leur personnel, planifier leurs activités. La CAQ leur demande de faire ça sans avoir confirmé s'il y aura une aide financière, alors que la demande a été faite il y a plusieurs semaines. La ministre Charest s'est contentée de dire qu'elle ne les laisserait pas tomber, mais les camps ne peuvent pas payer leurs factures et leurs employés avec des phrases creuses comme ça », dénonce la députée de Sherbrooke.

L'été dernier, le gouvernement avait débloqué une aide d'urgence de 11 M$ et bonifié certains programmes existants pour arriver à une aide totale oscillant entre 13 et 14 M$. Cette aide a servi à la mise en place du protocole sanitaire et à compenser les camps de vacances pour couvrir une portion de leurs frais fixes puisqu'ils étaient interdits d'opération.

Puisque les mesures sanitaires sont toujours en place, l'Association des camps du Québec estime les besoins à 4 M$ pour les camps de jours et à 6 M$ pour les camps de vacances.

« Les besoins sont encore bien présents et le soutien financier de la CAQ est encore une fois en retard. Il va falloir que ce gouvernement règle ce sérieux problème de retard dans le traitement des demandes et la transmission des sommes financières aux organismes. Après les maisons d'hébergement et les groupes communautaires, c'est au tour des camps d'été d'attendre après les montants qui leur ont été promis, ça manque de rigueur », conclut la députée solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]