TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à passer à l'action contre la haine en ligne et à prévenir la promotion du racisme et de la violence. Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé l'octroi de 759 762 $ à la YWCA Canada pour leur projet Bloquons la haine : Favoriser la résilience contre les discours haineux en ligne.

Ce projet de quatre ans examinera les tendances du discours haineux partout au Canada et travaillera avec des experts pour élaborer des outils en ligne et de la formation sur la culture numérique pour les jeunes Canadiens âgés de 14 et 30 ans dans 10 régions.

La YWCA rassemblera des partenaires de l'industrie numérique, de la société civile, du gouvernement et du milieu universitaire afin de mieux comprendre la haine en ligne au Canada, de soutenir les personnes ciblées par le discours haineux, d'éclairer les solutions techniques à la haine en ligne, les crimes motivés par la haine et la radicalisation menant à la violence et de renforcer la résilience communautaire.

Ce projet vise à renforcer la façon dont les personnes répondent au discours haineux en ligne et à créer des espaces plus sécuritaires sur Internet pour les jeunes Canadiens qui sont touchés par le discours haineux afin qu'ils puissent mieux répondre à cette rhétorique.

Ce projet est financé par le Fonds pour la résilience communautaire, un outil important géré par le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence dans le but de contrer la radicalisation menant à la violence.

« Les Canadiens et les Canadiennes ne devraient pas faire l'expérience de haine et de crainte en ligne. Encourager les jeunes Canadiens à dénoncer la haine en ligne de façon sécuritaire est une étape importante. Ensemble, nous pouvons promouvoir une culture en ligne qui encourage le brassage respectueux d'idée et prévenir le racisme, la haine et la violence. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le discours haineux en ligne et la cyberviolence n'ont pas de place dans notre société. En raison du travail que nous faisons avec les collectivités partout au Canada, nous voyons tous les jours comment ces actes menacent la santé et le bien-être des jeunes. L'investissement du gouvernement du Canada dans l'élimination du discours haineux en ligne nous permettra de mener de la recherche novatrice axée sur la communauté et de créer des outils pour arrêter la haine, le racisme et la violence. Grâce à ce financement, nous serons en mesure de renforcer notre capacité et encourager des partenariats intersectoriels qui pourront rendre les espaces numériques plus sécuritaires pour tout le monde. »

- Maya Roy, présidente directrice générale, YWCA Canada

La YWCA Canada est la voix dominante pour les femmes, les filles ainsi que les personnes bispirituelles et de divers genres. Elle travaille pour faire progresser l'équité des genres en répondants aux besoins urgents dans les collectivités au moyen de plaidoyer national et d'initiatives locales.

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence mène les efforts du gouvernement du Canada pour contrer la radicalisation menant à la violence. Il dirige le Fonds pour la résilience communautaire, qui soutient des partenariats et des innovations qui contrent la radicalisation menant à la violence au Canada .

