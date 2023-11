Soutien fédéral accru pour les centres d'appui aux enfants et aux adolescents en Alberta

GRAND PRAIRIE, AB, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La population canadienne s'attend à vivre dans une société où le système de justice pénale est équitable et impartial et répond aux besoins des victimes. C'est particulièrement important lorsque les victimes ou les témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des adolescents.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Nicole Bockus, coordonnatrice de programme du Caribou Child and Youth Centre, ont annoncé l'octroi d'un financement à l'organisme PACE (Providing Assistance, Counselling and Education), Community Support, Sexual Assault and Trauma Centre pour leur centre d'appui aux enfants à Grande Prairie, en Alberta.

Ce financement permettra d'accroître la capacité du Caribou Child and Youth Centre à fournir une approche coordonnée pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents victimes, témoins et de leur famille lorsqu'ils cheminent dans le système de justice pénale. L'accès à un environnement unique et convivial pour les enfants contribuera à réduire les traumatismes causés par le système chez les jeunes victimes ou témoins et leur famille qui cherchent à obtenir des services. Grâce à ce financement, le centre PACE continuera d'offrir des services et du soutien, par exemple, du soutien affectif, de l'aiguillage (le cas échéant) et des services d'aide, de préparation et d'accompagnement au cours du processus judiciaire.

Ce soutien financier contribuera également à créer un réseau provincial pour que l'ensemble de la population albertaine touchée par les mauvais traitements à l'égard d'enfants ait accès à des chargés d'entrevues judiciaires auprès des enfants, à du soutien tout au long des processus d'intervention médicale et judiciaire et à des programmes, services et soutiens favorisant la guérison et le rétablissement.

Le ministère de la Justice Canada accorde à l'organisme PACE 750 000 $ sur cinq ans (2023-2028) par l'intermédiaire de l'initiative des centres d'appui aux enfants et aux adolescents afin de soutenir le Caribou Child and Youth Centre.

Établi en 2012, le Caribou Child and Youth Centre est une équipe multidisciplinaire complète composée de membres de la GRC, des services à l'enfance et à la famille, de l'organisme PACE, des services aux victimes et de procureurs de la Couronne.

Citations

« Le Caribou Child and Youth Centre a ouvert ses portes en 2012 avec le soutien du ministère de la Justice Canada, et nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat. Le Centre continuera d'offrir du soutien et des services aux enfants, aux adolescents et à leurs parents ou tuteurs lorsqu'ils en ont le plus besoin, tout en collaborant avec les huit autres centres d'appui aux enfants en Alberta pour renforcer notre réseau provincial de CAE et de CAEA. »

Nicole Bockus

Coordonnatrice de programme du Caribou Child and Youth Centre

« Tous les enfants et les jeunes méritent de se sentir en sécurité, surtout ceux qui ont vécu de la violence ou en ont été témoins. Le Caribou Child and Youth Centre réalise des interventions tenant compte des traumatismes dans un milieu adapté aux enfants et aux jeunes. Le soutien financier offert par notre gouvernement contribuera à ce que les programmes essentiels et multidisciplinaires du Centre améliorent la vie des habitants des régions rurales du Nord de l'Alberta. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

L'organisme PACE offre une formation communautaire essentielle ainsi que des services et des programmes en réponse à la violence sexuelle et aux traumatismes dans le nord-ouest de l' Alberta .

. Le ministère de la Justice Canada a mené une étude sur cinq ans, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants (CAE), afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement de ces centres, de mesurer la satisfaction de la clientèle et d'examiner leurs progrès par rapport aux objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Six centres d'appui aux enfants utilisant quatre modèles de prestation ont été sélectionnés pour l'étude. Les résultats ont révélé ce qui suit :

a mené une étude sur cinq ans, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants (CAE), afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement de ces centres, de mesurer la satisfaction de la clientèle et d'examiner leurs progrès par rapport aux objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Six centres d'appui aux enfants utilisant quatre modèles de prestation ont été sélectionnés pour l'étude. Les résultats ont révélé ce qui suit : Au total, 93 % des participants ont déclaré que le soutien reçu de tous les professionnels était utile.

Les parents ou tuteurs ont également mentionné que le défenseur des droits des victimes était pour eux le service le plus utile (46 %), tandis que le counseling et la thérapie étaient les services les plus utiles pour leurs enfants (33 %).

La plupart des jeunes victimes (79 %) et des parents ou tuteurs (91 %) avaient reçu des services adaptés à leur culture.

L'initiative des centres d'appui aux enfants du ministère de la Justice Canada accorde du financement à un nombre limité d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités correspondent aux priorités du Fonds d'aide aux victimes géré par le ministère de la Justice Canada .

Liens connexes

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613‑957‑4207, [email protected]; Nicole Bockus, Coordonnatrice de programme du Caribou Child and Youth Centre, 780-814-7223, [email protected]