Soutien en matière de normes du travail : 15 projets financés

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont fiers d'annoncer un investissement pour la défense des droits des travailleuses et travailleurs du Québec. Dans le cadre du Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail (PAFNT), 15 projets porteurs ont été financés afin de contribuer à mieux faire connaître les droits, les recours et les obligations prévus dans la Loi sur les normes du travail.

En soutenant ces initiatives, le gouvernement réaffirme sa volonté d'assurer un accès équitable à l'information, notamment pour les jeunes, les personnes immigrantes et les travailleurs étrangers temporaires, des clientèles qui sont parfois plus vulnérables face aux abus ou à la méconnaissance des lois.

Grâce à un appui financier pouvant atteindre 90 000 $ par projet, ces groupes, associations et organismes à but non lucratif pourront concevoir des outils, comme des capsules vidéo, des balados, des formations interactives et des boîtes à outils, autant de moyens modernes pour faire progresser la culture du respect des droits au travail, partout au Québec.

Pour de plus amples détails sur les projets retenus.

Soumettez votre projet!

Cette année encore, il sera possible de déposer des candidatures dès le 2 juin et jusqu'au 17 septembre. Celles-ci seront évaluées entre autres selon la pertinence du projet, leur portée ainsi que leur originalité.

L'enveloppe de 1 M$ est reconduite pour ce deuxième appel de projets et permettra à la CNESST d'octroyer des subventions d'un maximum de 90 000 $.

Pour plus de détails sur la présentation d'une demande et les modalités relatives à la subvention : Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail | CNESST

Des initiatives qui résonnent auprès des milieux de travail

Le PAFNT a été créé à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi visant l'encadrement du travail des enfants, en 2023.

Afin d'encourager et de faire rayonner la mise en œuvre d'initiatives permettant une meilleure appropriation des droits et des obligations en matière de normes du travail, la CNESST disposait d'une enveloppe d'un million de dollars pour le premier appel de projets.

Citations

« Assurer des environnements de travail toujours plus justes, équitables, sains et sécuritaires pour tous et toutes est un effort collectif qui nécessite la collaboration des travailleuses et travailleurs, des employeurs, du gouvernement et de tous les partenaires concernés. En ce sens, je suis certain que le PAFNT donnera lieu à des apprentissages et à des échanges constructifs au sein des milieux de travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La qualité des candidatures reçues à la suite du lancement du PAFNT l'an dernier démontre la pertinence d'unir nos forces à celles de nos partenaires pour favoriser des milieux de travail toujours plus justes, équitables, sains et sécuritaires. Les initiatives que nous appuyons auront une incidence réelle pour les travailleuses et les travailleurs, ainsi que pour les employeurs, en permettant d'améliorer la connaissance des droits et des obligations de chacun en matière de normes du travail. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

