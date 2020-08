OTTAWA, ON, le 28 août 2020 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continue d'appuyer activement la réponse du gouvernement à la COVID-19 et demeure dans une position financière solide au cas où d'autres mesures seraient nécessaires. Les renseignements se trouvent dans le rapport financier trimestriel de la SCHL publié aujourd'hui.

Dans le cadre d'une mesure proactive et coordonnée visant à renforcer le système financier, le gouvernement du Canada a lancé le Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA). Ce programme permet aux banques et aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès à un financement fiable et de continuer à consentir des prêts aux Canadiens. À ce jour, nous avons acheté pour 5,8 milliards de dollars de blocs de prêts hypothécaires assurés.

Nous administrons également le programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises, annoncé en avril. Le programme abaisse les loyers d'au moins 75 % pour les petites entreprises éprouvant des difficultés financières en raison de la pandémie.

Afin de soutenir davantage la stabilité financière et de réduire le risque pour les acheteurs de logements au Canada en réaction aux répercussions prévues de la pandémie sur l'économie, nous avons modifié nos critères de souscription. Les changements apportés à nos critères de souscription sont entrés en vigueur le 1er juillet. Nous avons commencé à limiter les rapports d'amortissement brut de la dette (ABD) et d'amortissement total de la dette (ATD) à nos exigences standards de 35 et 42, nous demandons un pointage de crédit minimal de 680 pour au moins un emprunteur et nous n'acceptons plus, aux fins de l'assurance, les sources de mise de fonds non traditionnelles qui augmentent l'endettement. Nous avons aussi suspendu l'assurance prêt hypothécaire pour le refinancement d'immeubles collectifs, sauf lorsque les fonds sont utilisés pour des réparations ou un réinvestissement dans le logement.

« Il faudra plusieurs mois pour que les conséquences économiques de la COVID-19 se matérialisent pleinement, mais certains facteurs commencent à se faire sentir dans nos résultats financiers, par exemple du côté de nos provisions pour règlements d'assurance, a déclaré Lisa Williams, chef des finances de la SCHL. Nous demeurons en bonne position pour faire face à toutes les conséquences de la pandémie, et pour prendre d'autres mesures pour soutenir les Canadiens et la reprise économique si nécessaire. »



Au trimestre précédent, le premier de 2020, nous avons prudemment suspendu le versement de notre dividende pour conserver notre capital afin d'appuyer, au besoin, d'autres mesures que prendrait le gouvernement.

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour les trois mois clos le 30 juin 2020 :

Notre provision pour règlements estimative a augmenté au deuxième trimestre en raison de l'évolution de l'incidence de la COVID-19 sur les variables économiques, comme le taux de chômage moyen, l'indice des prix des logements et le produit intérieur brut réel.

L'amélioration des projections du marché financier a entraîné une diminution de notre provision pour pertes de crédit attendues - c'est-à-dire les pertes attendues sur les prêts, les engagements de prêts et les placements.

Les volumes d'assurance du portefeuille devraient augmenter jusqu'à la fin de l'année en raison des critères d'admissibilité élargis à court terme qui ont permis la participation au PAPHA.

Le taux global de prêts en souffrance de la SCHL était de 0,34 %. Cette donnée sur les prêts en souffrance ne tient pas compte des reports de paiements liés à la COVID-19.

Au 30 juin 2020, notre situation en matière de capital demeure solide; nous détenons un niveau de capital de 5 milliards de dollars pour amortir ce qui pourrait avoir un impact sur notre situation en matière de capital.

Des renseignements supplémentaires sur l'AUCLC sont disponibles en ligne. Des renseignements sur le rôle de la SCHL dans la réponse du gouvernement à la COVID-19 sont également disponibles en ligne .

. Nous avons également poursuivi le travail amorcé avec les provinces et les territoires pour élaborer conjointement l'Allocation canadienne pour le logement. Les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement font l'objet de rapports trimestriels publiés en ligne.

Le rapport financier trimestriel complet du deuxième trimestre est disponible en ligne.







Faits saillants du deuxième trimestre Trois mois clos le

30 juin 2020 À ce jour, au

30 juin 2020 Résultat net (M$) 566 825 Financement public des programmes de logement (M$) 629 1 543 Nouveaux titres cautionnés (G$) 84 130 Volumes d'assurance (logements) : Propriétaire-occupant, à l'unité 28 982 44 005 Volumes d'assurance (logements) : Portefeuille 55 844* 60 066* Volumes d'assurance (logements) : Immeubles collectifs résidentiels 44 109 80 866

* Les substitutions de portefeuille se sont chiffrées à 18 979 logements pour les trois mois et six mois clos le 30 juin 2020.





Gestion du capital Au 30 juin 2020 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 12,8 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%) 231 % Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 2,7 Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%) 223 %

