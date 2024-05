Soutien aux organismes culturels - Le gouvernement du Québec bonifie de 15 M$ le soutien à la mission offert par le Conseil des arts et des lettres du Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec bonifie de 15 M$ l'aide versée en 2024-2025 aux organismes qui sont soutenus à la mission par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Cette bonification vient répondre aux préoccupations exprimées par le milieu culturel pour assurer la pérennité de leurs activités. En effet, au moment où le CALQ évalue plusieurs centaines d'organismes culturels pour leur financement quadriennal, le ministre a souhaité prioriser leur soutien au fonctionnement. La somme de 15 M$ permettra au CALQ de maintenir le budget 2024-2025 du programme du soutien à la mission à un niveau équivalent à celui atteint durant la période post-pandémie avec le Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, annoncé en avril 2022.

Citation

« Nous comprenons les défis auxquels font face les organismes et tous les professionnels du milieu culturel québécois. Cette bonification de l'enveloppe du CALQ était attendue. J'ai pris la décision qui s'imposait dans le contexte actuel et je suis content de pouvoir en faire l'annonce aujourd'hui. Notre gouvernement est à l'écoute des besoins du milieu culturel et nous allons continuer de travailler à améliorer les conditions dans lesquelles il évolue. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]