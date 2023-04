Soutien aux ménages à la recherche de logement - Québec annonce des mesures concrètes à l'approche du 1er juillet

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Grâce à un investissement de 5,8 M$ du gouvernement du Québec pour les besoins pressants des ménages qui seront à la recherche d'un logement à l'approche du 1er juillet, les offices d'habitation et un grand nombre de municipalités, de concert avec la Société d'habitation du Québec (SHQ), déploieront conjointement des mesures concrètes pour assister les Québécoises et les Québécois.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en a fait l'annonce en compagnie de la directrice générale du Regroupement des offices d'habitation du Québec, Mme Anne Demers, du président-directeur général de la SHQ, M. Claude Foster, et du directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Dany Caron.

5,8 M$ pour aider les offices d'habitation et les municipalités

Le gouvernement met à la disposition des municipalités et des offices d'habitation un budget global de 5,8 M$ pour répondre aux besoins pressants des ménages sans logis.

Ainsi, grâce au Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, le gouvernement subventionnera les offices d'habitation souhaitant offrir des services d'aide à la recherche de logement (SARL) sur leur territoire dans le but d'encore mieux servir la population à la recherche d'un logement. Une trentaine d'offices d'habitation se sont déjà dotés de SARL pour soutenir leurs citoyens.

De plus, le gouvernement soutiendra les municipalités qui souhaitent aider les ménages sur leur territoire par la mise en place de mesures tels de l'hébergement temporaire ou l'entreposage de biens meubles.

Aide pour payer le loyer

Le gouvernement a annoncé dans son plus récent budget un investissement majeur de 63,3 M$ d'ici 2027-2028 pour ajouter 2 000 unités au Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ) afin d'aider rapidement des ménages à payer leur loyer.

Le PSLQ permet à des ménages à faible revenu d'habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des coopératives d'habitation (coops) ou à des organismes sans but lucratif (OSBL) tout en payant un loyer similaire à celui qu'ils paieraient dans une habitation à loyer modique, soit un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. Pour bénéficier du programme, les locataires doivent en faire la demande à un office d'habitation, à une coop ou à un OSBL d'habitation.

Le programme Allocation-logement demeurera également une option intéressante pour les ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur loyer. S'ils y sont admissibles, ils pourraient recevoir une aide financière pouvant atteindre 170 $ par mois. Les ménages voulant en bénéficier peuvent vérifier leur admissibilité et obtenir le formulaire de demande auprès de Revenu Québec.

Prolongation des heures d'ouverture pour mieux servir la population

Les heures d'ouverture du Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315) seront prolongées à l'approche du 1er juillet. Les citoyens et citoyennes à la recherche d'un logement sont invités à communiquer avec ce service. Les offices d'habitation auront également des services d'urgence accessibles pour répondre aux locataires dans le besoin.

Campagne d'information

Afin de faire connaître les différents services offerts à un maximum de ménages qui n'auraient toujours pas réussi à se trouver un logement, la SHQ mettra en œuvre dès le 15 mai prochain une campagne d'information sur le Web, dans les médias sociaux et à la radio.

Citations

« Les ménages québécois qui sont ou seront prochainement à la recherche d'un logement doivent savoir que nous sommes à leurs côtés. À nouveau cette année, nous ferons équipe avec les offices d'habitation, les municipalités qui souhaitent en faire plus pour leur population et l'ensemble du réseau des partenaires pour que chaque personne faisant appel à nos services ait un toit. Nous outillerons les municipalités afin qu'elles puissent soutenir leurs citoyens et nous mobiliserons du personnel à la SHQ et dans les offices d'habitation pour que l'aide soit disponible. Mais que ce soit à l'approche du 1er juillet ou à d'autres moments de l'année, notre intention demeure la même : nous concentrons nos efforts à faire en sorte que chacun trouve le logement qui convient à ses besoins et correspond à sa capacité de payer. Nous savons que c'est un facteur d'épanouissement majeur pour un ménage et nous y sommes sensibles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation du Québec sont souvent en contact avec des propriétaires privés, avec d'autres gestionnaires de logements sociaux ou communautaires, avec des organismes communautaires ou avec des ressources pivots du réseau de la santé et des services sociaux pour accompagner le mieux possible les personnes qui ont de la difficulté à se loger. C'est un énorme travail de partenariat qui s'effectue aux quatre coins de la province. »

Anne Demers, directrice générale du Regroupement des offices d'habitation du Québec

« Encore cette année, la SHQ travaillera de concert avec les offices d'habitation et les municipalités de façon à ce que la période entourant le 1er juillet se déroule le mieux possible. Nos équipes sont prêtes et mobilisées pour soutenir les locataires qui en auront besoin. D'ailleurs, je tiens à remercier le personnel de la SHQ ainsi que tous nos partenaires qui travailleront sans relâche pour s'assurer de tout mettre en œuvre afin que les Québécoises et les Québécois aient un toit le 1er juillet prochain. »

Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Le défi que nous relevons à l'Office municipal d'habitation de Québec, depuis plusieurs années, est de tout mettre en œuvre pour que les ménages en recherche d'un logement, dans l'agglomération de Québec, soient en mesure d'avoir un toit au-dessus de la tête le 1er juillet. Cette année encore, notre service d'aide à la recherche de logement, appuyé de nombreux partenaires, est là pour accompagner les citoyens et citoyennes qui rencontrent des défis dans leur recherche de logement. »

Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Faits saillants :

Le nouveau Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement comporte les volets suivants :

Volet 1 - Subvention aux municipalités :

Permet de couvrir une partie des coûts des services d'aide d'urgence (hébergement temporaire, déménagement, entreposage des biens meubles) offerts aux citoyens sans logis;

Volet 2 - Subvention aux offices d'habitation :

Appuie les offices d'habitation qui offrent un service d'aide à la recherche de logement.

Afin d'en faciliter l'application, divers programmes de supplément au loyer mis en œuvre par la SHQ ont été regroupés au sein du nouveau Programme de supplément au loyer Québec .

Programme de supplément au loyer Québec Rappelons qu'une somme de plus de 650 M$ a été annoncée dans le budget 2023-2024 pour accélérer la création de 5 250 logements sociaux et abordables.

Les ménages à faible revenu qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1 er juillet peuvent s'adresser en priorité :

à leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur.



au Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315), qui peut aussi les orienter vers les bonnes ressources.

La SHQ a regroupé sur la page Québec.ca/RechercheLogement plusieurs informations utiles à l'intention des citoyens à la recherche d'un logement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Source : Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Sébastien Olivier, Regroupement des offices d'habitation du Québec, [email protected]; Marie-Christine Lamontagne, Office municipal d'habitation de Québec, [email protected]; David Bélanger, Office d'habitation Drummond, [email protected]