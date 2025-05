Soutien aux investissements à la ferme - 42 M$ supplémentaires pour soutenir la productivité et la croissance des entreprises agricoles

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une somme de 42 millions de dollars afin de soutenir les investissements des entreprises agricoles. Cette bonification annoncée dans le dernier budget porte le montant consacré au Programme Investissement Croissance Durable (PICD) à 92 millions de dollars pour soutenir la relève agricole et accroître la productivité et la croissance des entreprises agricoles.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'entreprises agricoles du ministre Lamontagne en Montérégie, en compagnie du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements, M. Jean-François Roberge, et de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy. Cette visite dans la région est l'occasion de constater les retombées concrètes que ce soutien peut avoir sur les entreprises et sur l'établissement de la relève agricole.

Grâce à l'ajout de cette nouvelle somme, l'ensemble des volets du PICD, administré par La Financière agricole du Québec, sont reconduits. Plus particulièrement, cela permettra de maintenir le taux d'aide avantageux du volet « Appui Croissance Plus Durable », qui agit en soutien à des projets liés aux productions bovine, ovine ou caprine. À ce jour, il a permis de financer 500 projets et a généré près de 160 millions de dollars en investissements. Ces projets présentent un fort potentiel pour l'accroissement de notre autonomie alimentaire.

Le volet « Fonds de roulement » sera aussi prolongé jusqu'au 31 mars 2027 ou jusqu'à l'épuisement des sommes, selon la première éventualité.

Rappelons que le PICD a vu le jour en marge de l'annonce du Fonds d'investissement agricole par le premier ministre François Legault en juin 2020. Depuis sa création, le PICD a permis d'accompagner plus de 13 300 projets agricoles se chiffrant à plus de 4,7 milliards de dollars. Pour cette même période, l'aide financière engagée auprès des entreprises est de l'ordre de 191 millions de dollars.

« Nos entreprises agricoles travaillent dans un environnement compétitif et sont mobilisées pour nourrir le monde le plus durablement possible. Avec cette aide, votre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir la croissance et la productivité de nos entreprises. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre organisation met tout en œuvre pour soutenir la création, la productivité et la croissance des entreprises agricoles. La Financière agricole du Québec est fière de maintenir son rôle stratégique dans la gestion des activités des entreprises agricoles du Québec. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

L'aide offerte dans le volet « Appui Croissance Plus Durable » est de 25 % du financement admissible et peut représenter jusqu'à 150 000 $ par entreprise, pour un financement maximal admissible de 600 000 $.

Depuis le 1er avril 2023, le volet « Fonds de roulement » a appuyé 1 746 entreprises, ce qui représente une aide financière de 33,4 millions de dollars. Les producteurs agricoles affectés par la hausse des taux d'intérêt et du coût des intrants, peu importe leur type de production, peuvent bénéficier d'une aide financière dont le montant varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais ne peut excéder 75 000 $. De plus, ce volet permet aux producteurs ayant des enjeux de liquidités d'avoir accès au Prêt de fonds de roulement de La Financière agricole du Québec. Ce dernier peut atteindre jusqu'à 300 000 $ pour une durée maximale de 10 ans et offre jusqu'à trois années de congé de paiement de capital.

Programme Investissement Croissance Durable au 31 mars 2025 Données cumulatives Du 1er avril 2020 au 31 mars 2025 Nombre

de

projets acceptés Montant

autorisé (M$)* Montant

admissible à

une aide

financière (M$) Montant

engagé

(M$) Volet Appui Croissance 5 004 2 621,2 538,3 53,8 Volet Appui Croissance

Plus 3 222 1 678,9 487,6 48,8 Volet Appui Croissance

Plus Durable 502 156,3 58,8 14,7 Volet Valorisation

agroenvironnementale

des terres en culture 1 533 933,2 101,4 10,1 Volet Jeunes

entrepreneurs 1 298 593,7 201,5 30,2 Volet Fonds de roulement 1 746 369,4 133,4 33,4 Ensemble des projets 13 305 4 781,5 1 521,0 191,0 * La somme peut différer du total puisqu'une demande peut s'inscrire dans plus d'un volet.

