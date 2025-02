Le financement priorisera les besoins communautaires urgents

THUNDER BAY, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Aucune communauté n'est épargnée par la crise des surdoses et de l'approvisionnement en drogues toxiques. Nos amis, nos familles et nos voisins en ressentent et en subissent les conséquences tragiques. Les municipalités et les communautés autochtones sont en première ligne de cette crise de santé publique chaque jour.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, annoncent aujourd'hui un financement de plus de 11,4 millions de dollars tiré du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à l'appui de 14 projets dans l'ensemble du Canada. La ministre Saks annonce également un financement de 73,3 millions de dollars pour 51 projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Le FUT fait partie de nos efforts pour aider les communautés à répondre rapidement aux besoins émergents associés à la crise des surdoses qui touche les municipalités ainsi que les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le FUT fournira du soutien pour une vaste gamme d'interventions urgentes visant le renforcement des capacités locales de soutien aux populations les plus touchées.

Le PUDS soutient également un large éventail d'organismes communautaires qui travaillent à mettre les personnes en contact avec les soins et sauver des vies. Ces organismes mettent leur expertise et leur expérience au service des membres de leurs communautés afin de répondre à leurs besoins particuliers au moyen de programmes et de services qui sont fondés sur des données probantes, qui sont adaptés aux réalités culturelles et qui tiennent compte des traumatismes.

Les fonds annoncés aujourd'hui aideront des communautés à fournir un soutien immédiat là où le besoin est le plus criant. Il n'existe pas d'approche simple pour remédier à la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. Nous sommes engagés à travailler avec tous les ordres de gouvernement, les intervenants, les partenaires et les personnes ayant de l'expérience vécue pour protéger la santé et la sécurité de nos communautés.

Citations

« Des communautés de partout au pays ont demandé notre aide. Grâce au Fonds d'urgence pour le traitement, nous faisons en sorte qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Ce financement contribuera à la prestation d'un soutien essentiel aux communautés, en particulier celles qui sont mal servies, et à la réponse aux pressions immédiates et aux besoins urgents à l'échelle locale. Grâce à une solide collaboration avec les organismes, les municipalités et les communautés autochtones, nous pouvons offrir de l'aide au moment, à l'endroit et de la façon qui conviennent le mieux. Nous devons tout faire pour mettre les gens en contact avec les soins et garder nos communautés en sécurité. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les peuples autochtones continuent de supporter un fardeau disproportionné en raison de la crise liée aux drogues. Le Fonds d'urgence pour le traitement s'inscrit dans l'engagement de notre gouvernement à soutenir les solutions proposées par les Autochtones qui respectent la sagesse culturelle et les pratiques de guérison. En investissant dans des approches conçues par les communautés, nous répondons non seulement aux besoins immédiats, mais nous nous attaquons également aux héritages historiques et aux inégalités systémiques qui sont à l'origine de cette crise. Ce financement permet aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de mener leur propre processus de guérison, en créant des voies vers le bien-être qui reflètent leurs valeurs, leurs traditions et leurs forces. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce financement aidera les personnes les plus démunies de Thunder Bay à un moment où nous connaissons un taux aussi élevé de maladies mentales et de surdoses dans tout le pays. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay--Rainy River, Ontario

Faits en bref

Une somme de 150 millions de dollars sur trois ans provenant du budget de 2024 a été investie dans le FUT pour aider les municipalités et les communautés autochtones à répondre rapidement aux besoins émergents associés à cette crise de consommation de substances et de surdoses.

À la suite de l'appel de propositions du FUT en 2024, plus de 51 millions de dollars ont été versés à 65 projets. Les projets seront rendus publics une fois des accords mis en place.

Comme annoncé dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada verse une somme complémentaire de 144 millions de dollars au moyen du PUDS, y compris le financement annoncé aujourd'hui, pour le financement de services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

verse une somme complémentaire de 144 millions de dollars au moyen du PUDS, y compris le financement annoncé aujourd'hui, pour le financement de services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 740 millions de dollars ont été investis dans près de 460 projets dans le contexte du PUDS.

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709