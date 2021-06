Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent pour la construction d'un complexe aquatique à Laval

LAVAL, QC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de 20 millions de dollars pour la construction d'un complexe aquatique à Laval. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest ainsi que du maire de Laval, M. Marc Demers. Grâce à ces sommes, la population de la région aura accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Cette aide financière vise la construction d'un complexe aquatique intérieur qui comprendra principalement trois bassins aquatiques, des locaux techniques, des aires d'accueil, des espaces de services (vestiaires, toilettes, etc.) et de circulation, ainsi que d'autres lieux récréatifs (salles multifonctionnelles). Cette nouvelle infrastructure permettra à la région de Laval de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles ainsi que des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale.

Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 10 millions de dollars, par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec contribue également à la hauteur de 10 millions de dollars, grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« Je suis fier de participer à ce projet qui améliorera l'accessibilité à des infrastructures sportives de qualité pour les familles de Laval. Le sport, c'est bon pour la santé et pour le moral. C'est aussi un moyen pour nos jeunes de se motiver, de rêver. Nous donnons à nos jeunes et à nos athlètes les moyens d'êtres actifs et de pratiquer le sport qu'ils aiment. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La pandémie nous a fait réaliser l'importance des infrastructures récréatives et sportives pour demeurer actifs et en contact les uns avec les autres. Puisque l'heure est à la relance, il est opportun d'investir dans des infrastructures qui encouragent l'activité physique et nous permettent d'accroître notre résilience à long terme. Je suis donc heureuse d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de 10 millions de dollars pour la construction d'un complexe aquatique à Laval. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie nous a montré que sortir de chez nous et faire de l'exercice, c'est fondamental à notre santé mentale. Aujourd'hui, Ottawa, Québec et Laval investissent massivement ensemble pour construire un complexe aquatique à Laval. Ça va faire une différence concrète dans la vie des gens de Laval. On continue de travailler avec Québec pour aider les familles à se remettre de la pandémie et pour créer de bons emplois avec la relance économique. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ce projet aura des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui! Les Lavalloises et Lavallois pourront profiter d'un complexe aquatique moderne et à proximité pour pratiquer leurs activités sportives et récréatives favorites. En participant financièrement à la réalisation de ce projet, nous bonifions l'offre d'infrastructures à la communauté, leur permettant ainsi d'adopter un mode de vie sain et physiquement actif. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« L'annonce d'aujourd'hui illustre parfaitement la vision que nous avons pour notre communauté: des services de proximité modernes et de qualité. Les citoyens et organismes de Laval demandent depuis longtemps une infrastructure de qualité pour se baigner et former nos athlètes. Je remercie sincèrement les gouvernements de Justin Trudeau et François Legault pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet cher aux Lavalloises et aux Lavallois. »

Marc Demers, maire de Laval

« Je me réjouis aujourd'hui de ce financement fédéral-provincial de 20 millions de dollars qui fournira aux Lavallois une installation sportive à la fine pointe de la technologie et contribuera à la qualité de vie et au rayonnement de Laval. Qui sait combien de futurs athlètes y feront leurs premiers plongeons ou leurs premières longueurs pour un jour nous représenter fièrement à l'échelle nationale ou internationale? »

Annie Koutrakis, députée fédérale de Vimy

« Je suis enchanté, pour tous mes concitoyens de Laval, de la construction du futur centre aquatique, rendu possible par les investissements gouvernementaux annoncés aujourd'hui. L'accès à des infrastructures sportives de qualité a un impact direct sur la santé et le bien-être, notamment des familles. La Ville de Laval avait ce beau projet dans les cartons et je suis très content qu'il puisse voir le jour. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars, au Québec, pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars, au Québec, pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

