SHERBROOKE, QC, le 7 mai 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec d3isposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 10,8 millions de dollars pour la réalisation de dix projets dans la région de l'Estrie. Pour l'occasion, elles étaient accompagnées de la Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et députée fédérale de Sherbrooke, Mme Élisabeth Brière, du ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, de la whip adjointe du gouvernement du Québec et députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, du député de Richmond, M. André Bachand, et du maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de l'Estrie de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de huit millions de dollars permettra de rénover et convertir l'édifice d'Expo-Sherbrooke pour y aménager un nouveau centre gymnique et de cheerleading. En plus d'une rénovation majeure, une portion du bâtiment sera remplacée par une section plus haute pour offrir une installation adéquate. Le centre sportif comprendra notamment deux palestres, des vestiaires et différents secteurs aménagés pour les services complémentaires (administration, physiothérapie, réhabilitation physique, salle polyvalente, accueil des accompagnateurs, développement de la motricité, petite enfance, etc.). Un stationnement sera aussi aménagé et des travaux connexes seront réalisés.

En Estrie, le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit également plus de 5,4 millions de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les activités récréatives et sportives sont essentielles aux collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Je suis donc heureuse d'annoncer une contribution fédérale de plus de 5,4 millions de dollars pour financer dix projets d'infrastructures récréatives et sportives dans la grande région de l'Estrie. Ces investissements permettront de créer des emplois et de relancer l'économie tout en offrant aux Estriens et aux visiteurs de la région des choix plus nombreux et de meilleure qualité pour apprendre, jouer et s'entraider. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les dix projets annoncés aujourd'hui aideront les citoyens et citoyennes de l'Estrie à rester en forme et en contact avec la communauté. Je suis particulièrement heureuse d'annoncer un financement de 4 millions qui permettra la rénovation et la reconversion de l'édifice d'Expo-Sherbrooke afin d'y aménager un nouveau centre gymnique et de cheerleading. Ce projet permettra de soutenir l'économie locale ainsi que la santé et le bien-être de notre population. Je suis fière de collaborer avec nos partenaires à bâtir des collectivités saines et inclusives pour les générations futures. »

Élisabeth Brière, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et députée fédérale de Sherbrooke

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des effets concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis des sommes annoncées aujourd'hui. En offrant des infrastructures sportives et récréatives sécuritaires et modernes, nous favorisons l'adoption d'un mode de vie sain et physiquement actif par nos citoyennes et citoyens. Je suis convaincu que la réalisation de ces dix projets sera bénéfique pour les familles, les sportifs et les athlètes de la région de l'Estrie, tout en stimulant l'économie locale. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« L'aménagement d'un centre gymnique et de cheerleading dans l'édifice d'Expo-Sherbrooke est un engagement que j'avais pris en campagne électorale et un projet que mon équipe et moi avons porté et accompagné depuis mon élection. Je m'étais engagée à le défendre parce que la Ville ne pouvait pas y arriver seule. Je suis très heureuse de cette belle annonce, qui sera très bénéfique pour les athlètes et la communauté de Sherbrooke, incluant bien sûr la circonscription de Saint-François. »

Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement du Québec et députée de Saint-François

« Cette annonce s'inscrit dans la volonté de la Ville de Sherbrooke d'offrir des installations sportives de choix à sa population et, par le fait même, de favoriser les saines habitudes de vie. Concrètement, le projet permettra à plus de 2 000 athlètes de tous âges du club de gymnastique de profiter de nouvelles installations modernes et sécuritaires, en plus d'accueillir le club de cheerleading. Cette annonce contribuera également au développement d'une multitude d'autres compétences physiques. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans dix projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Estrie.

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans dix projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Estrie.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de dix projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de l'Estrie. Ces projets visent, entre autres, à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 5 412 055,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 5 412 055,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 5 442 260,85 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Audet Aménagement de jeux d'eau 67 614,00 $ 67 614,00 $ 67 613,10 $ Dixville Réaménagement des modules du parc Lanouette 40 000,00 $ 40 000,00 $ 41 000,71 $ Dudswell Réaménagement du parc Gordon MacAulay 53 328,00 $ 53 328,00 $ 53 344,00 $ East Angus Aménagement d'une aire pour personnes à mobilité

réduite incluant un jeu d'eau au parc de la Rive-Sud 133 047,00 $ 133 047,00 $ 133 088,17 $ East Angus Mise à niveau de l'aréna Robert-Fournier 527 894,00 $ 527 894,00 $ 528 053,43 $ Eastman Aménagement de jeux d'eau 60 939,00 $ 60 939,00 $ 60 957,99 $ Saint-Adrien Rénovation des infrastructures récréatives et sportives 49 976,00 $ 49 976,00 $ 49 976,31 $ Saint-François-Xavier

-de-Brompton Réaménagement du parc des Pionniers 412 597,50 $ 412 597,50 $ 412 597,14 $ Sherbrooke Aménagement d'un centre gymnique et de cheerleading 4 000 000,00 $ 4 000 000,00 $ 4 000 000,00 $ Val-des-Sources Mise à niveau de la salle mécanique de l'aréna Connie-

Dion (Centre Récréatif d'Asbestos) 66 660,00 $ 66 660,00 $ 96 630,00 $



5 412 055,50 $ 5 412 055,50 $ 5 442 260,85 $

