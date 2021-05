Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 21 projets récréatifs et sportifs dans la région des Laurentides

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 29 millions de dollars pour la réalisation de 21 projets dans la région des Laurentides. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, du ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, et de la mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Sylvie Surprenant. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région des Laurentides de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 12,7 millions de dollars permettra la construction d'un nouvel aréna dans la Ville de Sainte-Thérèse, près du collège Lionel-Groulx, pour remplacer celui qui a été démoli en 2018. Cet aréna comprendra une patinoire intérieure réfrigérée, des chambres de joueurs, un local pour les arbitres, des toilettes, des douches, des aires de circulation, une aire de restauration, une boutique, une infirmerie, une conciergerie, des locaux techniques et mécaniques, un local pour la surfaceuse, un local de rangement, des gradins et une salle polyvalente. Des espaces de stationnement et un aménagement extérieur du site sont aussi prévus.

Pour la région des Laurentides, le gouvernement du Canada investit au total près de 14,7 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également près de 14,7 millions de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« La pandémie nous a montré que sortir de chez nous et faire de l'exercice, c'est fondamental à notre santé mentale. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec investissent massivement ensemble pour réaliser 21 projets d'infrastructures sportives et récréatives dans les Laurentides. Ça va faire une différence concrète dans la vie des gens de Sainte-Thérèse, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Blainville, Oka et Lachute parmi tant d'autres villes. On est là pour aider les familles à se remettre des conséquences de la pandémie et pour créer de bons emplois qui stimuleront la relance économique. »

Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les lieux de pratique d'activités récréatives et sportives sont le cœur de nos communautés et permettent à nos citoyens de développer leur sentiment d'appartenance envers leur région. Je suis donc très heureux d'annoncer que plus de 29 millions de dollars seront investis dans la région des Laurentides pour réaliser 21 projets. Je suis convaincue que ces nouvelles infrastructures, sécuritaires et modernes, ajouteront au dynamisme de ma région tout en générant des retombées économiques notables. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de ramener le hockey collégial à même l'enceinte du Collège Lionel-Groulx et au cœur de la Ville de Sainte-Thérèse. L'aréna est un projet auquel la Ville travaille depuis plusieurs années et je suis très heureux de le voir enfin se concrétiser. »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

« C'est officiel, les Thérésiennes et Thérésiens pourront recommencer à patiner dans un tout nouvel aréna près de chez eux! Je remercie le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour l'aide financière accordée, qui nous permettra de réaliser ce projet tant attendu par notre communauté! La Ville a fait preuve de persévérance dans ce dossier et la population ainsi que les organismes partenaires ont été solidaires tout au long de nos démarches. Petits et grands ont pratiqué leurs divers sports de glace à cet endroit précis pendant près de 70 ans avant sa démolition. Nous sommes impatients de déterminer les prochaines étapes de la construction de notre nouvel aréna et nous tiendrons la population informée des développements à venir! »

Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun ainsi que les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun ainsi que les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans 21 projets récréatifs et sportifs dans la région des Laurentides.

Liens connexes :



Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823



Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans 21 projets récréatifs et sportifs dans la région des Laurentides.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de 21 projets d'infrastructures récréatives dans des collectivités de la région des Laurentides. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 14 660 487,50 $ dans ces projets, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 14 660 487,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 18 699 874,01 $ provenant des municipalités et d'autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Arundel Réaménagement du parc du garage municipal 202 189,00 $ 202 189,00 $ 202 187,29 $ Blainville Reconstruction et agrandissement d'un terrain de baseball 677 200,00 $ 677 200,00 $ 697 244,74 $ Brownsburg-Chatham Mise à niveau des terrains de tennis 37 521,00 $ 37 521,00 $ 38 659,47 $ Brownsburg-Chatham Conversion de l'aréna Gilles-Lupien en patinoire extérieure couverte et réfrigérée 655 952,00 $ 655 952,00 $ 655 953,17 $ Grenville (village) Construction d'un toit au-dessus de la patinoire extérieure 270 095,50 $ 270 095,50 $ 270 092,03 $ Grenville-sur-la-Rouge Aménagement d'un toit pour la patinoire extérieure 155 971,50 $ 155 971,50 $ 157 144,30 $ Lac-des-Écorces Construction d'un centre de glisse urbain et de plein air 69 722,50 $ 69 722,50 $ 79 062,33 $ Lachute Rénovation de la toiture du bâtiment du Club de gymnastique Barany 115 477,50 $ 115 477,50 $ 115 477,21 $ Lachute Réaménagement des terrains de baseball du parc Richelieu 61 437,50 $ 61 437,50 $ 63 299,34 $ Mont-Laurier Construction d'une patinoire extérieure intergénérationnelle et multifonctionnelle 98 400,00 $ 98 400,00 $ 98 431,76 $ Mont-Laurier Aménagement d'un terrain de basketball et de trois terrains de pickleball 131 000,00 $ 131 000,00 $ 131 244,11 $ Mont-Tremblant Construction d'un centre sportif 2 189 900,00 $ 2 189 900,00 $ 4 589 868,26 $ Nominingue Réfection de la patinoire municipale au parc Grégoire-Charbonneau 118 135,50 $ 118 135,50 $ 128 814,43 $ Oka Construction d'un parc de planche à roulettes 150 000,00 $ 150 000,00 $ 150 000,00 $ Piedmont Aménagement du parc Gilbert-Aubin 191 046,00 $ 191 046,00 $ 195 828,74 $ Saint-Colomban Aménagement d'un terrain de baseball 147 573,00 $ 147 573,00 $ 158 924,94 $ Sainte-Agathe-des-Monts Rénovation du centre sportif Damien-Hétu 1 773 115,00 $ 1 773 115,00 $ 3 085 624,95 $ Sainte-Thérèse Construction d'un nouvel aréna 6 358 217,50 $ 6 358 217,50 $ 6 620 687,70 $ Saint-Hippolyte Aménagement d'installations intergénérationnelles au parc Connelly 1 092 782,50 $ 1 092 782,50 $ 1 092 783,08 $ Saint-Joseph-du-Lac Construction d'un parc de planche à roulettes 53 750,00 $ 53 750,00 $ 54 180,76 $

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093