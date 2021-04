Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 15 projets récréatifs et sportifs dans la région de Lanaudière

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 18,8 millions de dollars pour la réalisation de 15 projets dans la région de Lanaudière. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ainsi que de Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de Lanaudière de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 2,9 millions de dollars permettra la construction d'une patinoire extérieure avec des bandes, réfrigérée et couverte, au parc Amable-Chalut à Notre-Dame-des-Prairies. Des ancrages pour les paniers de basketball et des espaces pour les équipements de réfrigération sont aussi intégrés au projet. Le projet inclut également la construction d'un chalet de service permettant d'avoir un vestiaire pour les utilisateurs de l'équipement, des toilettes et un garage pour la surfaceuse. De plus, des travaux d'aménagement paysager permettront de relier le chalet de service et la patinoire réfrigérée couverte au boulevard Antonio-Barrette au nord et à la rue Jetté au sud. Le stationnement actuel du parc sera aussi agrandi pour accueillir l'achalandage supplémentaire que l'équipement devrait générer.

Pour la région de Lanaudière, le gouvernement du Canada investit au total 9 426 796,50 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit au total 9 426 796,50 $ grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et pour rester en contact avec notre communauté. Le bien-être des Canadiennes et Canadiens est un souci de tous les instants pour notre gouvernement. Dans la région de Lanaudière, notre gouvernement investit plus de 9,4 millions de dollars dans 15 projets d'infrastructures sportives et récréatives qui aideront à stimuler l'économie régionale au moment où nous en avons le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs et de la population en général. Je me réjouis d'annoncer ces investissements en infrastructures récréatives et sportives, car en encourageant ainsi l'activité physique, nous favorisons le bien-être de tous les Lanaudois. Lorsque nous reviendrons à la normale, ces projets permettront à encore plus de gens de notre région de bouger et de s'adonner à leurs activités préférées, dans des cadres sains et sécuritaires. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« Les Prairiqoises et Prairiquois l'espèrent depuis un moment déjà : je suis vraiment heureuse de confirmer qu'avec cette subvention, une patinoire réfrigérée couverte et son chalet de services seront construits en 2022 au parc Amable-Chalut à Notre-Dame-des-Prairies. Cette aide financière permet de concrétiser un projet qui va influencer le parcours de plusieurs centaines, voire de milliers de familles, de jeunes et d'adultes. Ils adopteront ce lieu douze mois par année, beau temps mauvais temps! »

Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Produit connexe :

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans 15 projets d'infrastructures récréatives pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de la Lanaudière.

Liens connexes :

Annexe :

Document d'information



Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 15 projets récréatifs et sportifs dans la région de Lanaudière

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de 15 projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de la région de Lanaudière. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 9 426 796,50 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 9 426 796,50 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 10 644 824,63 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :



Emplacement Nom et détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Chertsey Aménagement d'un parc multifonctionnel 862 207 $ 862 207 $ 862 466 $ Crabtree Aménagement des installations du parc Denis-Laporte 671 817 $ 671 817 $ 671 817 $ Notre-Dame-des-Prairies Construction d'une patinoire réfrigérée couverte 1 474 297 $ 1 474 297 $ 1 474 298 $ Rawdon Construction d'un parc de planche à roulettes 112 337 $ 112 337 $ 140 579 $ Saint-Alexis Rénovation et mise aux normes du chalet récréatif 48 541 $ 48 541 $ 76 137 $ Saint-Alphonse-de-Rodriguez Revitalisation des terrains de tennis municipaux 28 562 $ 28 562 $ 28 572 $ Saint-Cuthbert Construction d'une toiture sur la patinoire 402 621 $ 402 621 $ 402 616 $ Saint-Didace Agrandissement du parc de planche à roulettes 46 945 $ 46 945 $ 46 945 $ Saint-Esprit Construction d'une patinoire couverte 1 178 897 $ 1 178 897 $ 1 178 898 $ Saint-Félix-de-Valois Construction d'une patinoire réfrigérée couverte 1 013 173 $ 1 013 173 $ 1 500 000 $ Saint-Gabriel-de-Brandon Réfection du centre sportif et culturel de Brandon 2 497 020 $ 2 497 020 $ 2 497 020 $ Saint-Liguori Construction d'un chalet des loisirs 329 874 $ 329 874 $ 329 869 $ Saint-Lin-des-Laurentides Réfection du toit de l'aréna du centre sportif 277 668 $ 277 668 $ 277 668 $ Saint-Paul Aménagement de jeux d'eau et d'un bâtiment de

services au parc des Berges 242 391 $ 242 391 $ 242 465 $ Sainte-Julienne Reconstruction et agrandissement du chalet du Parc 4-vents 240 448 $ 240 448 $ 240 520 $

