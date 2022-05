QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de la Santé et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que le député de Vanier-Les Rivières, Monsieur Mario Asselin, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé un financement conjoint de 361 323 $ pour remplacer la surface synthétique de l'un des terrains de soccer extérieurs du parc Chauveau à Québec.

Le projet comprend principalement le retrait de la surface existante du terrain de soccer, arrivée en fin de vie, pour installer une toute nouvelle surface synthétique. Ce projet permettra à la Ville de Québec d'offrir à sa population une infrastructure récréative de meilleure qualité.

Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 180 661,50 $ dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 180 661,50 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette infrastructure rénovée contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de Vanier-Les Rivières ainsi que de l'ensemble de la région de Québec.

Citations

« Les espaces sportifs et récréatifs sont essentiels pour favoriser un mode de vie sain et actif et pour bâtir des collectivités dynamiques et inclusives. Le parc Chauveau est l'un des grands attraits de la ville de Québec et la rénovation de ce terrain de soccer aura de quoi réjouir un grand nombre de joueurs qui pourront profiter d'une infrastructure de qualité pour pratiquer leur sport préféré. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins des athlètes et de ceux des jeunes sportifs de la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Comme député, j'ai toujours eu à cœur la santé et le sport chez les jeunes. L'annonce de cet investissement majeur au Parc Chauveau répond à une demande de longue date des citoyennes et des citoyens de Vanier-Les Rivières. Je suis fier de dire que c'est maintenant mission accomplie et je remercie les partenaires de la démarche, soit ma collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine et le gouvernement fédéral pour la réalisation de ce projet porteur pour les résidents de Vanier-Les Rivières. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars. Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties. L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.

et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en œuvre du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI.

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a soutenu, par différents programmes, le déploiement de 1 281 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air grâce à des investissements totaux de plus de 617 millions de dollars.

Pour sa part, la Ville de Québec investit 186 137 $ à la réalisation de ce projet.

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418-997-4093; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected], Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, Site Web : Infrastructure Canada; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]