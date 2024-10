OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le Fonds d'innovation pour la réduction de l'itinérance, un fonds de 50 millions de dollars destiné à aider les communautés à mettre en œuvre des projets novateurs pour prévenir l'itinérance et procurer plus rapidement un logement aux personnes actuellement en situation d'itinérance.

Ce financement fait partie de l'engagement pris par le gouvernement fédéral dans le Budget de 2024 d'allouer 1 milliard de dollars de financement au programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Le ministre a annoncé cette initiative lors de la conférence annuelle de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI) qui s'est tenue à Ottawa. Les fonds seront versés aux communautés par l'entremise de l'ACMFI afin d'aider à canaliser les investissements vers des projets ciblés, basés sur des données et qui permettent de réduire l'itinérance. L'ACMFI offrira des conseils et un encadrement individuel aux communautés au sujet de leurs initiatives et partagera les approches couronnées de succès avec les autres communautés de tout le pays.

Soulignant encore l'importance des partenariats dans la lutte contre l'itinérance, le ministre Fraser a également annoncé que l'ACMFI recevra plus de 1,3 million de dollars de financement provenant du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans pour soutenir sa collaboration avec 26 collectivités qui travaillent pour mettre fin à l'itinérance chez les vétérans dans le cadre de son programme Prêt pour zéro au Canada. À ce jour, trois collectivités ont atteint l'objectif de Prêt pour zéro Canada, soit l'itinérance fonctionnelle zéro chez les vétérans, il s'agit de : London, en Ontario, St Thomas-Elgin, en Ontario, et Fort McMurray, en Alberta.

Éliminer l'itinérance chronique nécessitera un effort coordonné. Le gouvernement fédéral s'est engagé à aider les plus vulnérables et à travailler avec les collectivités et les partenaires, y compris les organisations d'anciens combattants, les partenaires autochtones et les fournisseurs de logements, afin de maintenir des logements sûrs, stables et abordables et d'éliminer l'itinérance chronique dans l'ensemble du pays.

« Chacun mérite d'avoir un logement sûr et abordable où se sentir chez soi. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires, entre autres l'ACMFI, pour lutter contre l'itinérance et offrir aux Canadiens dans le besoin le soutien qu'ils méritent. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des millions de Canadiens et Canadiennes ont servi et se sont sacrifiés pour notre pays, et un seul de ces militaires en situation d'itinérance est un de trop. C'est pourquoi nous nous associons à des organismes de tout le pays pour mettre fin à l'itinérance des vétérans. Le projet dirigé par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance rencontrera les collectivités là où elles se trouvent, établira des partenariats et partagera des pratiques éprouvées afin d'être là pour les vétérans et vétéranes du Canada. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Alors que le nombre de personnes en situation d'itinérance augmente dans tout le pays, les communautés ont du mal à répondre aux besoins. Ce Fonds est conçu pour soutenir le cycle rapide d'améliorations continues basées sur des données qui est au cœur de tous les efforts fructueux de réduction de l'itinérance. Entre ce Fonds et les nouveaux investissements dans le logement, nous espérons être en mesure de commencer à inverser la trajectoire funeste de l'itinérance au Canada. »

Tim Richter, président et directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance

Faits en bref

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

Vers un chez-soi est un programme communautaire dont l'objectif est de prévenir et de réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit un financement et un soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit un financement et un soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Ce Fonds est destiné à encourager l'expertise et les partenariats dans le secteur afin d'aider les communautés à élaborer et à utiliser des données pour accélérer les efforts de réduction de l'itinérance.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec collaboreront à l'élaboration de stratégies visant à mettre en œuvre ce financement au Québec.

et le gouvernement du Québec collaboreront à l'élaboration de stratégies visant à mettre en œuvre ce financement au Québec. En septembre 2024, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi de 250 millions de dollars pour s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance à l'extérieur des refuges. Le gouvernement travaille avec les dirigeants provinciaux, territoriaux et municipaux pour fournir ce financement dans les collectivités de tout le pays.

En 2024, le gouvernement fédéral a annoncé 79,1 millions de dollars de financement sur cinq ans pour le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, afin de financer les organismes locaux qui fournissent des suppléments au loyer et des services de soutien complets aux vétérans, ainsi que pour financer des projets qui renforcent la capacité à servir les vétérans sans domicile.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, d'un montant de 72,9 millions de dollars, vise à fournir des suppléments au loyer et des services complets, entre autres de counselling et de traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, d'un montant de 6,2 millions de dollars, vise la recherche et la collecte de données améliorées, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à mettre en œuvre des programmes adaptés aux vétérans.

Le projet de l'ACMFI visant à soutenir, renforcer et étendre le soutien aux communautés pour mettre fin à l'itinérance chez les vétérans permettra de collaborer avec 26 communautés participantes en utilisant de l'encadrement, des outils et l'apprentissage par les pairs pour soutenir les données exhaustives en temps réel à l'échelle locale sur l'itinérance chez les vétérans, les partenariats entre les systèmes de réponse à l'itinérance et les organismes d'aide aux anciens combattants, et les améliorations des systèmes locaux visant à réduire et à mettre fin à l'itinérance chez les vétérans à l'aide d'une approche axée sur les données.

Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada investit déjà 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Cela comprend les investissements annoncés dans le Budget de 2021 et le Budget de 2022.

investit déjà 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Cela comprend les investissements annoncés dans le Budget de le Budget de 2022. En décembre 2023, le gouvernement fédéral a fourni 100 millions de dollars supplémentaires pour le programme Vers un chez-soi afin d'aider les communautés à répondre à l'itinérance sans abri pendant la saison hivernale.

