Soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques - Le Québec investit près de 60 M$ dans l'acquisition de 367 bornes de recharge rapide additionnelles

QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit près de 60 M$ afin d'accroitre de 30 % son réseau actuel de bornes de recharge à courant continu (BRCC), qui en comprend déjà plus de 1 200. Avec l'ajout de ces nouvelles bornes de recharge rapide, l'équivalent de 40 % de toutes les BRCC publiques actuellement disponibles au Canada seront situées au Québec.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, dans le cadre d'IMPULSION, le Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI), qui se tient jusqu'au 15 mars au Palais des congrès de Montréal.

À la suite d'un appel de projets qui a pris fin en octobre 2022, le gouvernement du Québec a ainsi retenu 81 projets totalisant 367 bornes de 100 kilowatts et plus, réparties à travers 131 sites sur le territoire.

Conformément à la volonté du gouvernement d'accélérer l'électrification des transports et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), le programme offre un soutien financier permettant aux entreprises privées d'acheter et d'installer des bornes de recharge publiques. S'ajoutant au réseau de bornes de recharge du Circuit électrique d'Hydro-Québec, ces bornes offriront un meilleur accès à la recharge aux électromobilistes québécois.

Par cette initiative, le gouvernement du Québec maintient le cap vers la cible qu'il s'est fixé dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et qu'il a rehaussée, celle-ci passant de 1,5 à 1,6 million de véhicules électriques (VE) immatriculés en 2030.

Citation :

« L'offre de recharge publique est essentielle à la transition réussie du Québec vers un parc automobile électrique. Cet appel de projets a obtenu un succès bien au-delà de nos attentes, et je suis très heureux de constater que le secteur privé souhaite s'impliquer massivement dans ce projet de société qu'est l'électrification des transports. En bonifiant l'offre de bornes de recharge à courant continu publiques sur son réseau, le Québec s'assure de demeurer un leader en Amérique et pourra maintenant passer à la vitesse supérieure. L'ajout de plus de 367 nouvelles bornes publiques est une étape de plus vers la présentation de la prochaine stratégie gouvernementale sur la recharge de véhicules électriques, qui sera bientôt lancée. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Il s'agit des résultats de l'appel de projets du Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques, qui a pris fin le 28 octobre 2022.

Le Programme s'inscrit dans l'action 1.1.1.2 du Plan pour une économie verte 2030 visant à appuyer l'implantation de bornes dans les résidences et les entreprises ainsi que sur le réseau routier.

Afin d'aider les entreprises, les municipalités et les organismes publics qui exploitent un parc de véhicules routiers à entreprendre un virage vert, les gestionnaires de parcs de véhicules peuvent également compter sur le programme Transportez vert.

Grâce aux différentes initiatives gouvernementales et à celles des partenaires en électrification des transports,169 397 véhicules électriques et hybrides rechargeables circulaient sur les routes du Québec en date du 31 décembre 2022.

L'aide financière totale octroyée par le gouvernement du Québec s'élève à 59,3 M$.

Lien connexe :

