MISE EN GARDE À LA POPULATION - Avis de ne pas consommer divers produits de thon ou de saumon fumé vendus par l'entreprise Poissonnerie A1 (ville Saint-Laurent)

Dénomination du produit Format Lot visé « THON FUMÉ » Variable Unités vendues jusqu'au 9 juillet 2026 « THON FUMÉ » (AVEC ÉPICES) Variable Unités vendues jusqu'au 9 juillet 2026 « HICKORY ET JALAPENO SLMO » Variable Tous les lots dont la date « meilleur avant » est antérieure au 23 juillet 2026 ne doivent pas être consommés. De plus, les produits dont la date « meilleur avant » est le 23 juillet 2026 doivent être consommés au plus tard le 15 juillet 2026. « TAMARA » Variable Tous les lots dont la date « meilleur avant » est antérieure au 23 juillet 2026 ne doivent pas être consommés. De plus, les produits dont la date « meilleur avant » est le 23 juillet 2026 doivent être consommés au plus tard le 15 juillet 2026.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 9 juillet 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits de thon fumé étaient déposés sur un carton doré et emballés sous vide dans un plastique transparent. Les autres produits étaient conditionnés dans un contenant de plastique transparent. Tous les produits étaient vendus à l'état réfrigéré. L'étiquette des produits comporte, outre sa dénomination, l'adresse du fabricant.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des exigences doivent être respectées quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5737

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation