ALLISTON, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens jettent les bases d'une relance économique vigoureuse qui permettra de créer de bons emplois, de faire croître la classe moyenne, de réduire la pollution et de bâtir un avenir plus propre pour tous. Le gouvernement du Canada effectue des investissements judicieux pour soutenir les travailleurs de l'automobile, aider les Canadiens à se déplacer de façon plus propre et plus abordable et faire du Canada un chef de file mondial dans la fabrication de véhicules hybrides électriques.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé un nouvel investissement fédéral de 131,6 millions de dollars qui aidera Honda Canada à réoutiller ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, en vue de lancer la prochaine génération de véhicules hybrides électriques. Cet investissement sera égalé par la province de l'Ontario.

L'investissement annoncé aujourd'hui aidera Honda Canada à protéger des emplois de qualité bien rémunérés à Alliston et dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne. Le projet de réoutillage, d'une valeur totale de près de 1,4 milliard de dollars sur six ans, contribuera dans une large mesure à assurer la viabilité à long terme de notre secteur automobile en aidant ce dernier à fabriquer les véhicules plus propres que les conducteurs nord-américains recherchent de plus en plus.

Le gouvernement soutient le secteur de la fabrication automobile du Canada pour qu'il puisse offrir aux Canadiens des moyens de transport plus propres et plus abordables - un élément clé de notre plan climatique renforcé. Ensemble, nous réduisons la pollution, rendons la vie plus abordable pour la classe moyenne, renforçons nos communautés et bâtissons une économie plus compétitive pour les générations à venir.

Citations

« Aujourd'hui, nous investissons dans les travailleurs, dans les communautés et dans notre avenir. La fabrication de véhicules hybrides électriques permettra de soutenir des milliers de bons emplois ici, à Alliston, et de faire croître l'économie, tout en réduisant la pollution et en gardant notre air propre. En aidant les Canadiens à fabriquer, puis à conduire, des véhicules plus propres, nous donnons suite à notre plan visant à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement s'est doté d'un plan pour bâtir l'avenir de la fabrication automobile ici même en Ontario. Nous attirons un plus grand nombre de travailleurs qualifiés pour occuper des emplois essentiels et nous assurons la place des ressources et des industries du Nord de l'Ontario dans l'avenir de la fabrication de véhicules électriques et hybrides afin que chaque région puisse profiter des avantages économiques que procureront ces investissements transformateurs. Nous sommes très heureux que Honda ait fait cet investissement en Ontario et nous savons que les voitures de l'avenir seront fabriquées ici, à Alliston, et partout en Ontario pour les décennies à venir. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à notre gouvernement de protéger des milliers d'emplois de qualité bien rémunérés dans le secteur de l'automobile en Ontario. De son côté, Honda pourra poursuivre sa transition vers la production de véhicules à faibles émissions ou à zéro émission, très prisés par les Canadiens. En investissant de la sorte, notre gouvernement démontre bien son intention de soutenir le secteur de l'automobile et de veiller à ce qu'il dispose des compétences, des outils et de la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication des voitures de demain ici même au Canada, et ce, pour les décennies à venir. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Ontario est fier d'appuyer l'investissement majeur qu'effectue Honda Canada dans le réoutillage de son usine à Alliston en vue de fabriquer les modèles de prochaine génération de l'entreprise, y compris les versions hybrides. Dans le cadre de la phase 2 de notre plan Piloter la prospérité, nous nous concentrons sur la transition de la chaîne d'approvisionnement automobile de l'Ontario. En réduisant les coûts d'exploitation en Ontario de près de 7 milliards de dollars par an, notre gouvernement a créé les conditions économiques propices pour attirer un autre investissement sans précédent qui fait de l'Ontario un chef de file nord-américain dans la conception et la fabrication des voitures de l'avenir. »

-- L'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Il s'agit d'une étape importante pour Honda, qui poursuit son ambitieux projet de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie représentent 100 % de ses ventes mondiales de véhicules d'ici 2040. HCM compte une équipe d'associés très talentueux qui fabriquent certains des produits les plus populaires et les plus économes en carburant de Honda. Cet investissement assure non seulement la compétitivité de nos produits et de notre capacité de fabrication en Ontario, au Canada et à l'étranger, mais il soutient également de manière importante les efforts constants que nous déployons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques globaux. »

-- Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction, Honda Canada

Faits saillants

L'investissement fédéral de 131,6 millions de dollars annoncé aujourd'hui est réalisé par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement.

Le projet de réoutillage de Honda Canada contribuera à réduire la pollution en permettant à l'entreprise de fabriquer des véhicules hybrides électriques dont les émissions sont de 30 % inférieures à celles des véhicules à essence traditionnels. Ces véhicules devraient contribuer à réduire de 2 mégatonnes les émissions provenant de tous les véhicules vendus par Honda au Canada d'ici 2026, par rapport aux niveaux de 2005.

d'ici 2026, par rapport aux niveaux de 2005. Honda s'est installée au Canada en 1986. L'entreprise, dont le siège social est situé à Alliston , en Ontario , est le deuxième plus grand fabricant d'automobiles au Canada .

en 1986. L'entreprise, dont le siège social est situé à , en , est le deuxième plus grand fabricant d'automobiles au . Honda Canada peut fabriquer plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs par an. Ceci comprend deux des modèles Honda les plus vendus dans le monde, soit le CR-V et la Civic.

Le secteur canadien de l'automobile emploie près de 500 000 travailleurs canadiens, contribue à hauteur de 16 milliards de dollars par an au produit intérieur brut du Canada et est l'une des plus grandes industries d'exportation du pays.

et est l'une des plus grandes industries d'exportation du pays. Investir dans des moyens de transport plus propres est essentiel pour atteindre nos objectifs économiques et environnementaux et pour réaliser le plan climatique renforcé du gouvernement, « Un environnement sain et une économie saine ».

