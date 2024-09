CHARLOTTETOWN, PE, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé une amélioration à l'Allocation canadienne pour le logement (ACL) afin d'offrir un soutien financier aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Les deux gouvernements investissent près de 6 millions de dollars chacun pour aider les personnes survivantes à payer leurs frais de logement, comme le loyer, les paiements hypothécaires et les taxes foncières.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, l'honorable Rob Lantz, ministre provincial du Logement, des Terres et des Communautés, et l'honorable Natalie Jameson, ministre provinciale responsable de la Situation de la femme.

L'Île-du-Prince-Édouard est la quatrième province au Canada à s'associer au gouvernement fédéral dans le cadre de l'ACL destinée aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Cette allocation devrait soutenir environ 195 personnes dans le besoin, qui pourront recevoir jusqu'à 7 200 $ par année (600 $ par mois) et un versement unique non remboursable pour dommages pouvant atteindre 2 000 $.

L'ACL destinée aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe est une amélioration de l'ACL existante qui offre un soutien aux femmes, aux enfants et aux personnes de la communauté 2ELGBTQI+ dans le but de les aider à trouver un chez-soi sûr et abordable. Ce financement de l'ACL est expressément destiné aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Toutefois, les provinces et les territoires auront la possibilité d'utiliser leur part des fonds pour soutenir ces personnes ou d'autres groupes vulnérables prioritaires au moyen d'une aide directe.

« Tout le monde mérite un logement sûr et accessible. Grâce à cette entente, notre gouvernement rend plus abordable l'accès à un logement pour environ 195 ménages. Ce nouveau financement soutiendra les familles et les personnes ayant subi de la violence fondée sur le sexe en leur offrant un logement sûr. Nous devons soutenir les personnes les plus vulnérables dans l'ensemble de nos collectivités. » - Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette subvention au logement directe et transférable permettra aux ménages de réduire leurs obstacles financiers et de quitter une situation dangereuse qui les expose à de mauvais traitements. Ce partenariat va bien au-delà des briques et du mortier. Il vise à offrir de l'espoir, de la sécurité et une voie à suivre aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. » - L'honorable Rob Lantz, ministre provincial du Logement, des Terres et des Communautés

« Cette allocation aidera à réduire les principaux obstacles pour les personnes qui prennent la décision courageuse de quitter une situation qui les a exposées à la violence. Elle pourra aussi leur offrir une stabilité financière en période de traumatisme et de bouleversement. Nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et l'éliminer. » - L'honorable Natalie Jameson, ministre provinciale responsable de la Situation de la femme

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement , le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2017 qu'il investirait 2 milliards de dollars dans une nouvelle Allocation canadienne pour le logement (ACL) . Les provinces et les territoires versent une contribution équivalente à ces fonds, pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2020-2021.

, le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2017 qu'il investirait 2 milliards de dollars dans une nouvelle . Les provinces et les territoires versent une contribution équivalente à ces fonds, pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2020-2021. L'ACL offre du financement directement aux ménages dans le besoin pour les aider à payer leurs frais de logement.

Le gouvernement fédéral a travaillé avec les provinces et les territoires pour créer 13 initiatives relatives à l'ACL, soit une pour chaque administration. Ces initiatives ont été élaborées conjointement pour accorder la priorité aux groupes vulnérables dans chaque province et territoire. Les provinces et les territoires sont responsables de l'administration de l'ACL dans les régions relevant de leur compétence.

L'ACL destinée aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe est une amélioration de l'ACL existante.

Le budget de 2021 comprenait un financement supplémentaire de 315,4 millions de dollars sur sept ans pour l'ACL dans le but de fournir une aide financière aux femmes à faible revenu et à leurs enfants qui fuient la violence.

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé en novembre 2022. Il définit la violence fondée sur le sexe comme étant « fondée sur les normes de genre et sur une dynamique du pouvoir inégale exercée à l'encontre d'une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. La violence fondée sur le sexe peut prendre de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique) ». Il peut aussi s'agir de violence conjugale et de traite de personnes.

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé en novembre 2022. Il définit la violence fondée sur le sexe comme étant « fondée sur les normes de genre et sur une dynamique du pouvoir inégale exercée à l'encontre d'une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. La violence fondée sur le sexe peut prendre de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique) ». Il peut aussi s'agir de violence conjugale et de traite de personnes. Les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent accéder au programme en s'adressant elles-mêmes à la PEI Housing Corporation ou en étant dirigées vers des partenaires communautaires participants.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande et les critères d'admissibilité, consultez le site princeedwardisland.ca/fr/sujet/logement-1 ou communiquez avec la PEI Housing Corporation en composant le numéro sans frais 1-877-368-5770 ou par courriel à [email protected] .

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le site www.chezsoidabord.ca. Consultez le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe pour obtenir de plus amples détails à son sujet.

