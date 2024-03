Le gouvernement du Canada reste déterminé à aider la population canadienne à avoir accès à des sources de nouvelles relayant des sujets d'intérêt local qui la touchent

SAGUENAY, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le journalisme local reflète nos réalités quotidiennes, nous renseigne sur les enjeux qui pourraient avoir une incidence sur nous et, grâce au récit, nous unit en tant que voisins et Canadiens. Le gouvernement du Canada reste donc déterminé à fournir à toute la population canadienne l'accès à des sources de nouvelles indépendantes, pérennes et solides.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 58,8 millions de dollars pour prolonger l'Initiative de journalisme local encore trois années (2024-2027). Cet important investissement vise à soutenir la création d'un journalisme local original qui répond aux besoins diversifiés des communautés mal desservies au Canada. L'annonce d'aujourd'hui porte l'enveloppe totale consacrée à cette initiative à 128,8 millions de dollars sur 8 ans, soit depuis son lancement en 2019. La ministre a fait cette annonce lors du Sommet sur l'avenir de l'information régionale présenté par l'École supérieure en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière en collaboration avec la Fédération nationale des communications et de la culture.

Afin de protéger l'indépendance de la presse, le gouvernement continuera de travailler avec des organismes sans but lucratif pour administrer ce financement. Ces organismes allouent ainsi les fonds en appui aux organisations médiatiques qui produisent du contenu journalistique local destiné aux communautés mal desservies.

Grâce aux fonds alloués en 2022-2023 par l'entremise de l'Initiative, les entreprises de presse ont pu embaucher ou maintenir en poste plus de 400 journalistes qui ont traité de multiples enjeux et histoires dans près de 1 500 communautés mal desservies à travers le Canada. De ce nombre, 60 journalistes œuvraient auprès de communautés autochtones, 84 auprès de communautés ethnoculturelles, 161 auprès de communautés de langue officielle en situation minoritaire, et 11 auprès de communautés 2ELGBTQ+.

Dans notre démocratie, le déclin du journalisme local a des effets négatifs sur les communautés locales, pouvant même se traduire par une diminution de la reddition de comptes. À mesure que les entreprises de presse innoveront pour joindre le public, le gouvernement du Canada poursuivra sa série de mesures pour aider les journalistes indépendants et fiables à accomplir leur important travail.

Citations

« Une presse libre et indépendante est essentielle pour informer, engager et unir les Canadiens et Canadiennes. Nous avons pris en compte les perturbations et les enjeux auxquels se heurtent les entreprises de presse; nous les avons soutenues constamment au moyen de programmes de financement, de crédits d'impôt pour l'embauche de journalistes et de la Loi sur les nouvelles en ligne. Pour veiller à ce que les communautés mal desservies reçoivent les nouvelles qu'elles méritent, nous continuerons d'appuyer l'Initiative de journalisme local, qui aide les Canadiens et Canadiennes à obtenir des faits et des renseignements fiables lorsqu'ils en ont besoin. »

-- Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2019, on a lancé l'Initiative de journalisme local, un engagement de 50 millions de dollars sur 5 ans pour garantir la communication de perspectives locales fiables et mobiliser la population locale. On lui a alloué 10 millions de dollars sur 2 ans dans le cadre du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport mis en place en réaction à la COVID-19, ainsi que 10 millions supplémentaires en 2023-2024 à même le budget de 2022. L'investissement d'aujourd'hui porte à 128,8 millions de dollars sur 8 ans le soutien total accordé à l'Initiative depuis 2019.

L'Initiative de journalisme local fournit le financement annuel nécessaire pour employer plus de 400 journalistes partout au pays. Le contenu produit sera distribué aux organisations médiatiques par l'entremise d'une licence Creative Commons de sorte que les Canadiens et Canadiennes seront mieux informés.

