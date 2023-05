OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ -

Ligne d'aide pour les personnes touchées par la disparition ou l'homicide d'Autochtones :

Une ligne d'urgence nationale sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offre du soutien aux personnes ayant besoin d'une aide émotionnelle en lien avec les Autochtones disparus ou assassinés. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649. Vous pouvez également consulter la page des services de soutien à la santé et de soutien culturel FFADA2E+. Vous y trouverez des conseils professionnels axés sur la guérison, des services de soutien émotionnel tels que de l'écoute et de l'orientation vers des services supplémentaires, et une aide adaptée à la culture et fondée sur des méthodes de guérison traditionnelles et les services des aînés.

Accroître l'accès à la justice pour les familles des Autochtones disparus ou assassinés, ainsi que pour les victimes et les survivants autochtones d'actes criminels est une priorité pour le gouvernement du Canada. Les organismes autochtones communautaires possèdent l'expertise et les connaissances nécessaires pour soutenir les victimes dans leurs communautés. Veiller à ce qu'ils disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin permet de combler les lacunes dans les services et soutiens spécialisés fondés sur les distinctions pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le fait de fournir des soutiens distincts pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis contribue à assurer une prestation adaptée à la réalité culturelle et axée sur la culture.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Hilda Anderson-Pyrz, présidente de l'organisme National Family and Survivors Circle, ont annoncé l'octroi de 95,8 millions de dollars sur cinq ans et de 20,4 millions de dollars en financement permanent, à compter de l'exercice 2023-2024, afin de soutenir les familles des Autochtones disparus ou assassinés et les victimes autochtones d'actes criminels. Ces services élargis s'adressent également aux FFADA2E+, aux hommes et aux garçons. Ce financement permettra d'accroître l'accès à des soutiens culturellement adaptés pour les victimes et leurs familles, afin de les aider à surmonter leur deuil et de les soutenir dans leur guérison grâce à des soutiens empreints de dignité qui tiennent compte de leurs besoins à l'intention des victimes et des survivants autochtones d'actes criminels (ou de violence) et des familles de FFADA2E+, d'hommes et de garçons. Plus précisément, ce financement comprend :

Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles (ULIF) : 37,3 millions de dollars sur cinq ans et 7,75 millions de dollars par année en financement permanent pour s'assurer que les services cruciaux fournis par les ULIF aux familles de tous les Autochtones disparus ou assassinés, dont les hommes et les garçons, continuent d'être offerts aussi longtemps que nécessaire, et permettre aux ULIF d'élargir leurs activités afin de combler les lacunes dans la prestation des services et de continuer à répondre aux besoins des communautés autochtones.





Initiative de soutien communautaire et de guérison pour les familles : 20 millions de dollars sur cinq ans et 4,15 millions de dollars par année en financement permanent pour veiller à ce que toutes les familles des Autochtones disparus ou assassinés, dont les hommes et les garçons, aient accès à des soutiens communautaires dirigés par les Autochtones pour les aider à surmonter leur deuil et les soutenir dans leur guérison.





Accès aux services et aux soutiens aux victimes dirigés par les Autochtones : 38,6 millions de dollars sur cinq ans et 8,45 millions de dollars par année en financement permanent pour financer une vaste gamme d'activités, dirigées par les Autochtones et élaborées en collaboration avec eux, visant à soutenir et à aider les victimes et les survivants autochtones d'actes criminels partout au Canada .

Les rapports définitifs de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, entre autres, ont clairement indiqué que, pour aller de l'avant, il est essentiel de disposer de soutiens et de services durables, collaboratifs et dirigés par les Autochtones destinés aux victimes et aux survivants autochtones d'actes criminels. Dans ces rapports, on demandait à tous les ordres de gouvernement de s'assurer que les mesures et les investissements soutenus donnent lieu à des solutions communautaires choisies par les Autochtones afin d'appuyer le processus de décolonisation.

Cet investissement répond également à l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la disponibilité des services aux victimes dirigés par les Autochtones, culturellement adaptés et tenant compte des traumatismes, et à favoriser l'accès à ces services. Cet engagement a été pris dans le cadre de La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement fédéral au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées en 2021. Cet investissement appuie également la mise en œuvre de l'appel à l'action no 40 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande à tous les ordres de gouvernement de créer, en collaboration avec les peuples autochtones, des programmes et des services suffisamment financés et faciles d'accès destinés expressément aux victimes autochtones.

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones font continuellement face à la violence et sont encore victimes d'un nombre alarmant de meurtres au Canada. Favoriser la durabilité représente une étape cruciale dans la réalisation d'un changement transformateur qui permettra de lever les obstacles systémiques et structurels à la sécurité, à la santé et au bien-être des familles des FFADA2E+ et des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Le financement annoncé doit favoriser l'adoption d'approches axées sur les familles et les victimes, qui sont dirigées par les Autochtones, qui sont adaptées à la culture et qui tiennent compte des traumatismes. Peu importe où elles habitent, les personnes et les familles doivent pouvoir accéder aux services et aux soutiens. La mise en œuvre de ce financement doit être responsable et adaptée et doit fournir des résultats mesurables afin de confirmer que des changements se font sentir sur le terrain. »

Hilda Anderson-Pyrz

Présidente, National Family and Survivors Circle

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient avoir accès à des services et à des soutiens durables dirigés par les Autochtones. Grâce à ces investissements, nous répondons à la demande à l'égard d'un financement durable qui appuie la conception et la prestation de services adaptés sur le plan culturel pour l'ensemble des victimes et des survivants autochtones d'actes criminels, de sorte qu'ils aient accès aux soutiens et aux services dont ils ont besoin aussi longtemps qu'ils en ont besoin. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Les familles, les survivants et les communautés des Autochtones disparus ou assassinés ont le droit de tourner la page pour eux-mêmes et pour leurs proches, et d'avoir accès à des ressources adaptées à la culture qui tiennent compte des traumatismes, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à garantir ces services, alors que nous poursuivons le travail essentiel de mise en œuvre des appels à la justice. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones



Le niveau de victimisation avec violence et de violence institutionnalisée dont sont victimes les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada est bien établi. Au Canada , les Autochtones sont environ six fois plus susceptibles que les non-Autochtones d'être victimes d'homicides, et ils sont deux fois plus susceptibles que les non-Autochtones d'avoir été victimes d'un crime violent. En ce qui concerne les femmes autochtones, comme l'a souligné l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les deux tiers des femmes autochtones ont déclaré avoir été victimes de violence au cours de leur vie.





Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral poursuit sur la lancée des progrès réalisés collectivement depuis 2015 pour avancer sur la voie de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. S'appuyant sur les 2,2 milliards de dollars prévus dans le budget de 2021, le budget de 2023 propose des investissements qui reconnaissent le leadership des familles et des survivants dans ce processus, et la nécessité d'accroître la responsabilisation et de veiller à ce que des progrès soient réalisés. Le financement annoncé aujourd'hui fait partie des investissements plus importants prévus dans le budget de 2023 pour mettre en œuvre le Plan d'action national visant à mettre fin à la tragédie des Autochtones disparus et assassinés au Canada .





Le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les survivants, les familles et les organisations de femmes autochtones en réaction à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national.





Dans la Voie fédérale, le gouvernement du Canada s'est engagé à chercher de nouvelles occasions d'accroître la collaboration avec les partenaires et les organisations autochtones et les partenaires provinciaux et territoriaux en vue d'améliorer la disponibilité des services d'aide aux victimes dirigés par les Autochtones, culturellement adaptés et tenant compte des traumatismes, et de favoriser l'accès à ces services. Un soutien renouvelé et continu aux ULIF permet de concrétiser cet engagement.





s'est engagé à chercher de nouvelles occasions d'accroître la collaboration avec les partenaires et les organisations autochtones et les partenaires provinciaux et territoriaux en vue d'améliorer la disponibilité des services d'aide aux victimes dirigés par les Autochtones, culturellement adaptés et tenant compte des traumatismes, et de favoriser l'accès à ces services. Un soutien renouvelé et continu aux ULIF permet de concrétiser cet engagement. Le 10 janvier 2023, des dirigeants et des partenaires autochtones ainsi que des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se sont réunis lors d'une table ronde nationale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Lors de la table ronde, les ministres et représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont eu l'occasion de souligner les mesures qu'ils ont prises récemment pour faire progresser les travaux visant à prévenir et à éliminer la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. De plus, ils se sont engagés à saisir les occasions futures de collaborer avec les dirigeants autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour travailler à la mise en œuvre des priorités clés définies pour soutenir les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, les survivantes, les familles et leurs communautés.

