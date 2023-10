Soutien à la mission : ouverture du cycle de financement 2024-2028

QUÉBEC, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) invite le milieu culturel à découvrir le programme Soutien à la mission 2024-2028. Afin de soutenir durablement les organismes et de leur offrir de la prévisibilité, ce programme offre une aide financière récurrente pour un cycle de quatre ans aux organismes artistiques stables ayant au moins cinq ans d'existence et qui sont reconnus pour l'excellence de leurs réalisations, pour la qualité de leur gestion et de leur gouvernance, ainsi que pour leur important apport à la collectivité québécoise.

Le programme est le reflet des consultations menées auprès des associations professionnelles et des regroupements nationaux, ainsi que des besoins exprimés par les organismes rencontrés au cours des deux dernières années et des résultats d'un sondage auquel ont participé plus de 700 organismes. Il s'inscrit également dans les orientations stratégiques du Conseil et de celles de son Plan d'action de développement durable.

En plus d'offrir de la prévisibilité aux organismes, le Soutien à la mission vise aussi à faciliter l'accès de la population aux arts, et à stimuler l'engagement des organismes artistiques dans la collectivité et sur le territoire. Il souhaite également encourager l'intégration au sein du milieu culturel d'une nouvelle génération qui assurera la vitalité artistique du Québec et qui contribuera à une meilleure représentativité des différents groupes composant la société québécoise dans les œuvres et dans les espaces de diffusion. Finalement, avec ce programme, le Conseil a la volonté d'encourager le milieu artistique dans l'adoption de pratiques vertes.

Critères d'évaluation

Dans le cadre de ce cycle pluriannuel, les organismes seront évalués selon trois catégories de critères : l'acquittement du mandat, l'écoresponsabilité et l'efficacité organisationnelle.

Entièrement évalué par les comités de pairs, l'acquittement du mandat sera axé sur la qualité artistique, la diffusion et le rayonnement, ainsi que sur la contribution à la communauté artistique. Au regard du mandat et de la mission de l'organisme, les pairs jugeront par exemple de la qualité de sa programmation, de sa capacité à innover, à attirer de nouveaux publics ou à intégrer des artistes de la relève.

En ce qui concerne l'écoresponsabilité, les organismes seront invités à faire état des différents gestes par lesquels ils contribuent au maintien de l'intégrité de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. En fonction de leur situation et de la nature de leurs activités, les organismes pourront, par exemple, faire état d'actions écoresponsables en matière de gestion des matières résiduelles ou de création et production. Ce critère fera l'objet d'une évaluation indépendante réalisée par des pairs du milieu culturel ayant développé une expertise en matière de pratiques écologiques.

Le critère de l'efficacité organisationnelle permettra quant à lui d'examiner la situation budgétaire et la gouvernance de l'organisme. Ces points font l'objet d'une analyse par le personnel professionnel du Conseil.

Les organismes souhaitant déposer une demande dans ce programme sont invités à consulter attentivement les conditions générales d'admissibilité, ainsi que tous les détails du programme, notamment les critères d'évaluation et les formulaires spécifiques à leur profil disciplinaire.

Dépôt des demandes en ligne

Les demandes au Soutien à la mission devront être acheminées par Mon Dossier CALQ d'ici le 1er février 2024, 23h59. Les organismes qui ne possèdent pas encore de compte sont invités à en créer un afin de faciliter le dépôt de leur demande et son traitement. Les résultats seront communiqués à l'été 2024.

Les organismes qui sont dans l'impossibilité de créer un compte pourront tout de même acheminer leur demande via WeTransfer.

Documents requis pouvant être déposés dès maintenant

Les organismes qui souhaitent commencer à travailler leur dépôt de demande peuvent dès maintenant déposer les documents requis pour valider leur admissibilité via l'onglet Soutien à la mission dans Mon dossier CALQ. Grâce à cet outil, les organismes pourront mieux gérer leur temps de préparation d'ici à la date limite d'inscription, et s'assurer que leur dossier est complet et conforme aux conditions d'admissibilité.

Reddition de comptes

Rappelons que l'organisme doit être à jour dans sa reddition de comptes au Conseil afin que sa demande soit rendue admissible. Pour être en règle, l'organisme doit s'assurer d'avoir déposé ses rapports au moins 20 jours avant le dépôt de sa demande de Soutien à la mission, afin qu'il soit examiné et approuvé par les équipes du Conseil.

Séances d'information

Afin de favoriser une bonne compréhension du programme, deux séances d'information seront offertes par l'équipe du Conseil les 13 et 22 novembre sur la plateforme Zoom. Les participantes et participants sont encouragés lors de leur inscription à indiquer leurs questions ou les éléments sur lesquels ils et elles souhaitent obtenir des précisions.

