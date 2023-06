Soutien à l'offre culturelle - Des investissements de plus de 800 000 $ à des organismes culturels impliqués dans les communautés et les milieux de vie

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - L'octroi d'un soutien financier de 834 099 $ à des organismes culturels dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, a été conclu entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Au total, 39 projets ont été sélectionnés à la suite des appels à projets du programme La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers et du programme Initiatives collaboratives en créativité numérique.

Pratique artistique amateur

Les 34 projets retenus dans le cadre du programme La pratique artistique amateur seront déployés dans 15 arrondissements afin de soutenir des actions de proximité, ciblent des populations ayant peu accès à l'offre culturelle montréalaise : communautés socio-culturelles, autochtones, personnes isolées ou en situation de vulnérabilité, mères monoparentales, etc. Plusieurs répondent aussi à des besoins de groupes spécifiques comme les jeunes, les adolescents, les personnes âgées ou les familles.

Les ateliers d'expérimentation et de création mis en place cette année stimulent l'engagement de la population envers la vie culturelle et couvrent une grande variété de champs d'exploration, tels que le slam, la danse, le chant, les arts visuels et plastiques, l'écriture, la photographie ou encore l'art clownesque.

Créativité numérique

En suscitant l'innovation dans le milieu culturel numérique, le programme Initiatives collaboratives en créativité numérique contribue à positionner Montréal comme un chef de fil en créativité numérique, tout en offrant à la population une offre culturelle diversifiée.

Situés dans huit arrondissements, les cinq projets soutenus en 2023 démocratisent l'accès à la créativité numérique et aux nouveaux formats de contenu, tels que la réalité augmentée, mixte ou virtuelle, le vidéomapping et les installations immersives et interactives.

Par ailleurs, les projets permettront de nouvelles collaborations avec des partenaires issus de divers secteurs, notamment le développement communautaire et social.

« Je me réjouis de constater la diversité des projets soutenus grâce à l'Entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montréal. Grâce à ce partenariat dynamique, notre gouvernement participe au financement d'initiatives qui contribuent à rendre la culture accessible et qui apportent de nombreux bienfaits dans la communauté. En effet, la culture est un facteur essentiel de développement socio-économique et d'épanouissement, qui stimule les sentiments de fierté et d'appartenance des citoyennes et des citoyens », a affirmé le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

« La culture est un levier d'inclusion et d'innovation reconnu. Je suis très fière de la collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour soutenir des organismes qui développent des projets novateurs de qualité. Ces projets bonifient l'offre culturelle de proximité et contribuent au développement de communautés locales fortes, tout en améliorant la qualité de vie dans nos quartiers et l'adaptation du milieu culturel au numérique », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Pour consulter la liste des projets qui bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre du programme Pratique artistique amateur et du programme Créativité numérique .

À propos de l'Entente sur le développement culturel de Montréal

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire, et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

