THUNDER BAY, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La crise des surdoses ainsi que de l'approvisionnement en drogues et en médicaments illégaux toxiques a des conséquences tragiques sur de nombreuses communautés dans l'ensemble du Canada. Nos familles, nos amis et nos voisins sont touchés par cette tragique crise de santé publique. L'approche du Canada est axée sur l'offre d'un continuum complet de services de santé et sur la mise à contribution des outils dont nous disposons pour sauver des vies, aiguiller les gens vers des soins et protéger les communautés.

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, et l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncent aujourd'hui le versement à la Société Elizabeth-Fry du Nord-Ouest de l'Ontario d'un financement de plus de 838 000 $ tiré du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Le projet de services de soutien relatifs à la consommation de substances et aux dépendances sera mené dans deux foyers de transition situés à Thunder Bay. Le projet mettra en œuvre un projet de réduction des méfaits et de soutien post-traitement afin de permettre aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre de surmonter les défis liés à la consommation de substances, à l'incarcération, au sans-abrisme et à la réintégration dans la société. Les services offerts incluent l'accès à un conseiller spécialisé en dépendances qui fournit aux personnes qui consomment des substances du soutien et de l'aide au rétablissement, ainsi que l'accès à des travailleurs de soutien par les pairs qui offrent un soutien affectif et une intervention thérapeutique en situation de crise. Les services seront étendus aux collectivités du Nord-Ouest de l'Ontario, comme Kenora et Fort Frances.

Le gouvernement du Canada tient à soutenir les partenaires et les organismes communautaires dont la mission est de sauver des vies. Ce projet est financé par le Programme sur l'usage et des dépendances aux substances (PUDS).

Nous poursuivrons notre collaboration avec chacun de nos partenaires dans le but de fournir aux gens le soutien dont ils ont besoin.

« Nous sommes bien conscients des conséquences tragiques de la consommation de substances sur nos familles, nos amis et les membres de nos communautés de partout au Canada. Par notre approche complète et axée sur la compassion, nous visons à aiguiller les gens vers des soins et à sauver des vies. Nous soutenons des organismes qui sont bien ancrés dans les communautés , qui bénéficient de la confiance de leur clientèle et qui possèdent les connaissances de première main nécessaires pour vraiment transformer la vie des gens. Nous utilisons tous les outils dont nous disposons pour mettre fin à cette crise et bâtir un avenir sûr, sain et bienveillant pour tout le monde au Canada. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le Canada est toujours confronté aux tragédies de la crise des drogues toxiques illégales et des surdoses, une crise qui n'épargne pas les résidents de Thunder Bay. Nous sommes fiers de donner notre appui à des organismes communautaires comme la Société Elizabeth Fry du Nord-Ouest de l'Ontario, qui comprennent les besoins uniques des communautés qu'ils servent. Il n'existe pas de solution universelle à la crise des drogues illégales toxiques et des surdoses, mais nous continuerons à œuvrer ensemble afin de sauver des vies. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« La Société Elizabeth-Fry du Nord-Ouest de l'Ontario a reçu du financement de Santé Canada pour un programme de santé concernant la consommation de substances. Le nombre de décès par surdose à Thunder Bay est trois fois plus élevé que la moyenne provinciale, et la ville est touchée de façon disproportionnée par l'épidémie d'approvisionnement en drogues et en médicaments toxiques La Société Elizabeth-Fry du Nord-Ouest de l'Ontario est en mesure de soutenir les personnes remises en liberté après une incarcération, qui ont été cernées comme l'une des populations les plus directement touchées. La Société Elizabeth-Fry du Nord-Ouest de l'Ontario est reconnaissante de l'appui accordé à ce programme qui envisage d'autres façons de susciter un sentiment d'appartenance chez les personnes aux prises avec une consommation de substances et de les aiguiller vers les services essentiels dont elles ont besoin tout au long de leur parcours. »

Lindsay Martin

Directrice générale, Société Elizabeth-Fry du Nord-Ouest de l'Ontario

Faits en bref

Comme annoncé dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada verse 144 millions de dollars au moyen du PUDS pour le financement de services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

verse 144 millions de dollars au moyen du PUDS pour le financement de services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 740 millions de dollars ont été investis dans plus de 460 projets dans le contexte du PUDS.

