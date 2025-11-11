Avis aux médias : la FADOQ continue de prévenir la fraude et la maltraitance

La FADOQ

11 nov, 2025, 10:21 ET

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La FADOQ vous invite à une activité de presse afin de souligner le 15e anniversaire d'Aîné-Avisé, un programme social qui sensibilise à la fraude et à la maltraitance envers les personnes aînées partout au Québec. Un exemple d'une séance d'information d'Aîné-Avisé sera présenté.

Les partenaires du programme, la Sûreté du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, seront également sur place.

Date : Mercredi 12 novembre 2025
Heure : 10 h 00
Endroit : Maison du Loisir et du Sport, 7665 boul. Lacordaire, Montréal, H1S 2A7
Salle : Saint-Laurent, Estuaire B, 2e étage

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité de presse sont priés de confirmer leur participation à [email protected].

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller principal aux affaires publiques, FADOQ, 514 975-2016, 514 252-3017, poste 3468, [email protected]

