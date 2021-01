The Mushroom Company est l'un des plus grands transformateurs de champignons en Amérique du Nord. Au cours des 90 dernières années, elle s'est bâti une réputation grâce à ses produits novateurs de grande qualité et à son service à la clientèle dévoué. Les capacités de The Mushroom Company en matière de produits vont de la surgélation individuelle à la mise en conserve, en passant par le blanchiment, le mélange et le rôtissage de champignons et d'autres légumes. Elle sert principalement les marchés de la restauration et de l'industrie, où ses champignons se retrouvent sur des pizzas, dans des soupes et sur les menus de divers restaurants à service rapide et décontracté.

« Nous sommes ravis de nous joindre à la famille South Mill Champs », a déclaré Dennis Newhard, président de The Mushroom Company. « Au cours des dernières années, SMC a fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière d'innovation et de croissance dans l'industrie des champignons. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir et d'accroître les capacités et l'innovation en matière de produits de SMC. Notre industrie connaît une forte croissance alors que les consommateurs continuent de reconnaître les avantages importants des champignons pour la santé et l'environnement. Nous croyons que l'avenir est prometteur et que cette combinaison nous donne les ressources nécessaires pour continuer d'agir comme chef de file de l'industrie. »

L'installation continuera de fonctionner sous la bannière de The Mushroom Company, et Dennis Newhard demeurera président et directeur général. À court terme, SMC prévoit accroître les capacités de l'installation de Cambridge, dans le cadre de la croissance de ses opérations nord-américaines.

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est un cultivateur et producteur de compost de premier plan, intégré verticalement, et un fournisseur de champignons frais cultivés en Amérique du Nord et de collations pratiques à base de champignons, Située à Kennett Square, en Pennsylvanie, South Mill Champs est un fournisseur novateur et axé sur la clientèle de premier plan dans l'industrie. Elle propose des champignons et autres produits ainsi qu'un service complet de logistique et de stockage, et possède la réputation d'être une entreprise de qualité supérieure et d'assurer un approvisionnement régulier.

South Mill Champs s'est formée à la fin de 2017 après la fusion de South Mill de Pennsylvanie et de Champ's Mushrooms de la Colombie-Britannique. Loveday Mushroom Farms, un composteur et producteur de champignons multigénérationnel de grande qualité établi à Winnipeg, au Manitoba, s'est joint à SMC en juillet 2020. En novembre 2020, SMC a élargi ses capacités de distribution en ouvrant un nouveau centre de distribution à Lakeland, en Floride.

Personne-ressource : Jessica Weil

267-909-1903

[email protected]

www.southmill.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1394486/SMC_Map5_2021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217029/South_Mill_Champs_Logo.jpg

SOURCE South Mill Champs

Liens connexes

http://www.southmill.com