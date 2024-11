En vertu de l'accord, South Mill Champs conclura un accord d'approvisionnement avec Mountain View Mushrooms pour assurer un flux régulier de champignons de haute qualité destinés à la distribution sur les principaux marchés de l'Utah, du Nevada et de la Californie. De plus, South Mill Champs louera et exploitera les installations d'emballage et d'entreposage de MVM et investira dans l'amélioration des activités de distribution et de culture.

« Ce partenariat est une étape importante dans le renforcement de nos capacités de distribution dans l'ouest des États-Unis », a déclaré Mike Pia Jr, vice-président de la croissance des entreprises chez South Mill Champs. « Mountain View Mushrooms a une solide réputation dans l'industrie des champignons, et en mettant à profit nos capacités opérationnelles et logistiques, nous serons en mesure de mieux répondre à la demande croissante de champignons frais de haute qualité dans cette région. »

« Nous sommes ravis de travailler avec South Mill Champs dans le cadre de cette collaboration, a déclaré Bart Adams », propriétaire de Mountain View Mushrooms. « Leur engagement à l'égard de l'excellence opérationnelle cadre parfaitement avec nos objectifs, et nous sommes convaincus qu'il nous permettra de continuer à répondre aux besoins de nos clients de façon nouvelle et passionnante. »

South Mill Champs agrandira l'installation pour en faire un centre de distribution complet, avec la capacité de fournir des emballages et des étiquettes personnalisés pour les champignons et d'autres produits agricoles sélectionnés, comme les agrumes, les kiwis, l'ail et les herbes. Avec son parc de véhicules de livraison réfrigérés, ses installations de culture régionales et son vaste réseau de distribution, South Mill Champs est bien placée pour assurer la livraison à temps de champignons frais de haute qualité et d'autres produits spécialisés.

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est un important producteur verticalement intégré et fournisseur de champignons frais et d'aliments fonctionnels aux champignons en Amérique du Nord. Établie à Kennett Square, en Pennsylvanie, avec des activités de culture et de transformation en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Pennsylvanie et au Maryland, South Mill Champs est un fournisseur novateur et axé sur le client dans l'industrie. L'entreprise offre des champignons et d'autres produits alimentaires frais, une logistique complète et un entreposage frigorifique, et est reconnue pour sa qualité supérieure et son approvisionnement constant. Son réseau comprend des centres de distribution de la chaîne du froid très efficaces aux États-Unis, dont Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Kennett Square, Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Tampa, West Sacramento et Winter Haven, en Floride.

Personne-ressource pour les médias

Jessica Weil

Directrice des communications

Cellulaire : 267 909-1903

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2546612/SMC_Map_November_2024_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351041/5002481/South_Mill_Champs_Vert_Color_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2546613/Mountain_View_Mushrooms.jpg

SOURCE South Mill Champs