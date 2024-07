VANCOUVER, BC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de la santé sont l'épine dorsale du système de santé canadien. Pourtant, ils composent encore avec des charges de travail et des responsabilités accrues. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut améliorer la planification de l'effectif de la santé et faire progresser la recherche pour mieux appuyer le personnel de la santé.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, ont visité l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Ils y ont annoncé un financement de 750 000 $ pour appuyer son nouveau centre provincial de formation afin d'améliorer la capacité des cliniciennes et cliniciens qui soignent les enfants et les jeunes aux prises avec des troubles de l'alimentation. Le projet contribuera à améliorer le bien-être des cliniciennes et des cliniciens; à accroître la capacité du système; et à assurer la disponibilité de soins de qualité, fondés sur des données probantes, destinés aux enfants et aux jeunes aux prises avec des troubles pédiatriques de l'alimentation.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du financement de 11,6 millions de dollars qui provient des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de partenaires pour appuyer 15 équipes de recherche et un centre de données probantes et de mobilisation des connaissances. Ces équipes et ce centre cherchent des façons de renforcer et d'appuyer l'effectif de la santé au Canada ainsi que d'atténuer les défis qui menacent la prestation de soins de santé équitables, accessibles et de qualité, en temps opportun.

En soutenant le personnel de la santé, nous contribuons à renforcer le système de santé. Les investissements du gouvernement du Canada permettront d'éclairer les pratiques de rétention et de recrutement; de soutenir la mobilité des médecins aux quatre coins du Canada pour aider les communautés confrontées à des pénuries; et d'étudier des solutions pour renforcer le personnel de la santé. Les investissements contribueront aussi à améliorer les pratiques en matière de renseignements pour soutenir le personnel de la santé et les gouvernements dans la planification de l'effectif partout au pays.

Le gouvernement du Canada s'attaquera aux défis liés à l'effectif de la santé avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés. Dans les budgets de 2023 et de 2024, le gouvernement a donné les grandes lignes de son plan pour investir près de 200 milliards de dollars afin d'améliorer les soins de santé pour la population canadienne. Le plan comprend également du soutien au personnel de la santé grâce au maintien en poste, au recrutement et à la planification.

Citations

« Travailler ensemble pour soutenir les travailleurs de la santé est essentiel pour les membres de la population canadienne qui reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à ces initiatives visant à renforcer et soutenir l'effectif de la santé du Canada, notre gouvernement travaille à améliorer l'accès à des soins rapides et équitables, ainsi qu'à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour les membres de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Les membres du personnel de la santé sont au front tous les jours pour nous soutenir. Nous les aiderons donc en leur offrant de meilleures conditions de travail, une meilleure formation et plus de soutien en matière de santé mentale. En prenant soin d'eux, nous améliorerons le système de santé pour nous tous. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

Faits en bref

Selon un rapport de février 2024 de l'initiative NosSoins, 6,5 millions de personnes au Canada, soit environ 22 % de la population adulte, n'ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle. Le rapport État de la main-d'œuvre de la santé au Canada de 2022 confirme également une pénurie nationale de 60 000 infirmières autorisées et infirmiers autorisés. Le Canada prévoit une pénurie de 78 000 médecins d'ici 2031 et de 117 600 membres du personnel infirmier d'ici 2030.

prévoit une pénurie de 78 000 médecins d'ici de 117 600 membres du personnel infirmier d'ici 2030. Les fonds de ce nouvel investissement en recherche proviennent des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences humaines, du Partenariat canadien contre le cancer et du Michael Smith Health Research BC, qui est l'organisme britanno-colombien de recherche en santé. Il s'agit du plus important investissement en recherche sur l'effectif de la santé des IRSC, et les projets financés au moyen de ce programme s'alignent sur les principaux thèmes cernés par l'Évaluation des ressources humaines en santé de l'Académie canadienne des sciences de la santé, commandée par Santé Canada.

recherches en sciences humaines, du Partenariat canadien contre le cancer et du Michael Smith Health Research BC, qui est l'organisme britanno-colombien de recherche en santé. Il s'agit du plus important investissement en recherche sur l'effectif de la santé des IRSC, et les projets financés au moyen de ce programme s'alignent sur les principaux thèmes cernés par l'Évaluation des ressources humaines en santé de l'Académie canadienne des sciences de la santé, commandée par Santé Canada. Cette annonce s'inscrit dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleuses et les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit. Une déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada qui décrit les mesures collaboratives en cours pour relever les défis liés aux travailleuses et aux travailleurs de la santé du Canada, notamment réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail. L'accueil favorable de l'établissement d'Effectif de la santé Canada, un nouvel organisme indépendant qui travaille de près avec l'Institut canadien d'information sur la santé et l'ensemble des intervenants du système de santé pour améliorer la collecte et l'échange de données sur l'effectif de la santé, de même que pour échanger des solutions pratiques et innovantes. L'annonce d'une augmentation de 50 % du montant maximal d'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidentes et résidents en médecine familiale et les membres du personnel infirmier (infirmières, infirmiers, infirmières praticiennes et infirmiers praticiens) admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services. Ce changement aidera environ 3 000 médecins et membres du personnel infirmier pendant la première année de mise en œuvre, et jusqu'à 8 000 médecins et membres du personnel infirmier par année d'ici 2032-2033. Un investissement pouvant atteindre 86 millions de dollars versés à 15 organisations de partout au Canada afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus adéquatement. Un investissement de 3,5 millions de dollars sur cinq ans au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif de la santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleuses et des travailleurs de la santé. Des initiatives visant à aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à mettre plus rapidement à profit leurs compétences au Canada, y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et de 500 000 $ au Conseil médical du Canada afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants. Un plan, décrit dans le budget de 2023, visant à investir près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada, Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande. Un investissement de 2,4 millions de dollars dans l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières à l'appui de la mise en œuvre et de l'évaluation d'un programme national de résidence pour les infirmières et les infirmiers qui vise à appuyer les infirmières et les infirmiers autorisés nouvellement diplômés en les aidant à bien gérer la transition entre le milieu scolaire et le milieu de travail grâce à des ateliers fondés sur les compétences et à du mentorat.



Produits connexes

Liens associés

Document d'information

Le Canada fait face à d'importants défis liés à l'effectif de la santé, qui menacent la capacité du système de fournir à la population des services et des soins équitables, accessibles et de qualité, en temps opportun. Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'améliorer la recherche, les données et la planification liées à l'effectif de la santé et, en collaboration avec des partenaires tels que les provinces et les territoires, il œuvre à renforcer l'effectif de la santé et à mieux planifier son avenir. Ainsi, il a annoncé un financement fédéral de plus de 47 millions de dollars destiné à des projets novateurs qui visent à améliorer la recherche, la planification et les données liées à l'effectif de la santé, en vue d'appuyer les membres de cet effectif et de les maintenir en poste.

Améliorer les données et la planification liées à l'effectif de la santé

Effectif de la santé Canada

Financement : 22,5 millions de dollars sur cinq exercices

Effectif de la santé Canada est un organisme indépendant sans but lucratif. Le gouvernement du Canada en a annoncé la mise sur pied à titre de nouveau centre d'excellence en décembre 2023.

L'investissement de 22,5 millions de dollars sur cinq exercices permettra à Effectif de la santé Canada de remplir son mandat, qui consiste à réunir des partenaires du secteur de la santé et à collaborer avec eux pour faire progresser les approches à l'égard des défis actuels et futurs comme suit :

en déterminant les besoins prioritaires du secteur dans le but de soutenir des perspectives et des solutions, en travaillant en partenariat avec l'Institut canadien d'information sur la santé et d'autres intervenants pour faciliter l'accès aux données et aux renseignements, tout en respectant la souveraineté des Autochtones en matière de données;

en fournissant des idées et des conseils pour éclairer une politique efficace sur l'offre et la répartition de l'effectif, la planification fondée sur l'équité en santé, la santé et la santé mentale de l'effectif ainsi que les innovations en matière de recrutement et de maintien en poste;

en recueillant et en échangeant de l'information sur des solutions et des pratiques novatrices pour combler les principales lacunes et s'attaquer aux défis liés à la mise en œuvre.

On s'attend à ce qu'Effectif de la santé Canada mène des recherches sur la situation, les lacunes et les possibilités actuelles en matière de données liées à l'effectif de la santé, établisse un processus afin de remédier à la fragmentation des données au sein des administrations et entre celles-ci, et travaille avec des organisations partenaires à mettre au point des réseaux et un mode de collecte des données probantes en vue de l'avancement des travaux dans les domaines prioritaires.

Grâce au financement qui lui est accordé, Effectif de la santé Canada pourra veiller à ce que les partenaires du système de soins de santé aient accès à des données et à des outils de qualité, se mobilisent pour relever les défis liés aux données et arrivent à prévoir et à planifier avec exactitude la demande future pour ce qui est de l'effectif de la santé.

Fonctionnement et élargissement du Registre national des médecins

Le Conseil médical du Canada

Financement : 13 millions de dollars sur cinq exercices

Grâce au Registre national des médecins (RNM), nous aurons une vision plus précise du nombre de médecins dans chaque province et territoire, et les décideurs seront en mesure de mieux planifier les besoins futurs en ce qui concerne l'effectif. Jalon fondamental de l'intégration des données sur les soins de santé au Canada, le registre améliorera la mobilité de la main‑d'œuvre, de sorte que les professionnels de la santé travaillent là où l'on a le plus besoin d'eux.

Dans le cadre de ce projet, le Conseil médical du Canada (CMC) recueillera, en collaboration avec les ordres des médecins, les renseignements sur les médecins de partout au pays et les versera dans le Registre. Le RNM sera conforme aux règles et aux règlements en matière de protection des renseignements personnels, protégera l'intégrité des données et constituera une aide à la prise de décisions éclairées par les ordres des médecins.

Tandis que les ordres des médecins encadrent l'exercice de la médecine dans les provinces et les territoires, le RNM sera une base commune qui rassemblera les données de tout le pays de façon centralisée.

Le RNM se présente dans les deux langues officielles, et sa version initiale comprend un modèle de données de profil qui prévoit l'indication de la ou des langues officielles dans lesquelles le médecin offre ses services. L'inclusion de cet élément d'information au fondement même du registre peut contribuer à la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. On travaillera à obtenir la participation dans l'ensemble du Canada, y compris le Québec.

Le RNM est une initiative qui vise à unifier l'ensemble des intervenants du domaine de la santé, à simplifier la collecte et la mise en commun des données et à favoriser la prise de décisions éclairées dans le système de santé du Canada.

Améliorer le processus d'inscription des médecins au Canada

Fédération des ordres des médecins du Canada

Financement : 331 883 $ sur deux exercices

Ce projet appuiera les efforts continus que déploient les ordres des médecins du Canada en vue de rendre optimales les normes de délivrance des permis d'exercice et réduira le fardeau administratif des médecins en ce qui a trait à leur permis respectif. Le projet améliorera l'harmonisation des normes et la coordination des pratiques des divers ordres des médecins, ce qui pourrait faciliter la mobilité professionnelle des médecins et améliorer les processus de délivrance des permis d'exercice aux médecins diplômés à l'étranger (MDE).

La Fédération des ordres des médecins du Canada (FOMC), qui sert l'intérêt collectif des ordres des médecins, collaborera avec le CMC à ce projet, qui constitue d'ailleurs un complément aux travaux qu'effectue ce dernier sur le Registre national des médecins.

Subvention d'équipe : Transformer le système de santé par le renforcement de son effectif

Quinze (15) projets ainsi qu'un centre de données probantes et de mobilisation des connaissances

Financement : 11 550 546 $ sur trois ans

L'Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) des IRSC a désigné comme prioritaire la production de données probantes sur la façon d'organiser, de financer, de gérer, de former et de soutenir un effectif de la santé équitable, diversifié et inclusif. Les IRSC collaborent avec des partenaires, dont le Conseil de recherches en sciences humaines, le Partenariat canadien contre le cancer et la fondation Michael Smith Health Research BC, pour financer des recherches axées sur les solutions, renforcer les capacités, favoriser la mobilisation des connaissances et soutenir les mesures fondées sur des données probantes qui aideront à créer un effectif de la santé solide, sain, résilient, diversifié et équitable.

La science de la mise en œuvre désigne l'étude d'une idée pour trouver comment la mettre en application dans le monde réel. Grâce à ce financement, des équipes du domaine de la science de la mise en œuvre consacreront des travaux de recherche à la mise en œuvre de solutions scientifiquement fondées qui, en vue de renforcer l'effectif de la santé, permettent de relever les défis du système (comme l'organisation, la gouvernance, la responsabilisation, la rémunération et le renforcement des capacités), ainsi qu'à l'évaluation de ces solutions, à leur diffusion ou à leur utilisation à grande échelle.

S'inscrivant dans cet investissement, un centre de données probantes et de mobilisation des connaissances facilitera la diffusion des nouvelles connaissances révélées par les équipes financées, garantira un accès rapide aux données de recherche pour les utilisateurs des connaissances et favorisera l'échange des connaissances entre les équipes financées et les autres utilisateurs des connaissances.

Chercheuse principale ou chercheur principal Titre du projet Financement Kathleen Leslie, Université d'Athabasca (Alberta) Demande pour le centre / Faire progresser les politiques réglementaires équitables et éthiques : évaluer l'instauration de nouveaux parcours vers le permis d'exercice et l'intégration au Canada du personnel infirmier formé à l'étranger 362 157 $ (centre) / 743 674 $ (équipe en science de la mise en œuvre) Jennifer Coelho, Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) Renforcement des capacités de l'effectif de la santé traitant les troubles de l'alimentation chez la population pédiatrique : transformer le système pour améliorer le continuum de soins 750 000 $ Anurag Singh, Université du Nord de la Colombie-Britannique (Colombie‑Britannique) Renforcement des capacités en vue d'un effectif de la santé durable et équitable dans les communautés rurales, éloignées et autochtones grâce à l'instauration d'une approche novatrice de soins hybrides prodigués en équipe 745 056 $ Woo Jin Edward Lee, Université de Montréal (Québec) Clinic Mauve - Transformer l'effectif de la santé et les soins intégrés pour les personnes LGBTQIA+ migrantes et racisées 749 370 $ Monika Krzyzanowska, Réseau universitaire de santé (Ontario) Optimisation de l'effectif des soins du cancer à l'aide des ressources humaines de la santé existantes 742 120 $ Catharine Walsh, Hôpital pour enfants de Toronto (Ontario) Instauration d'une intervention factuelle d'encadrement et de leadership fondée sur des simulations afin de remédier aux problèmes d'épuisement professionnel chez les travailleurs de la santé pédiatrique et de favoriser le rendement au travail 749 875 $ Aaron Orkin, Université de Toronto (Ontario) Évaluation de l'administration des interventions prioritaires de santé publique aux personnes en situation d'itinérance à Toronto par des pairs aidants 742 490 $ Arun Radhakrishnan, Institut de recherche Bruyère (Ontario) Réseaux de mentorat adaptatifs : stratégies factuelles de mise en œuvre pour répondre à la crise touchant l'effectif de la santé au Canada 748 640 $ Stephanie Montesanti, Université de l'Alberta (Alberta) Amélioration des soins cliniques aux Autochtones présentant des besoins complexes à l'aide d'un modèle de soins en étoile dans les réseaux de soins primaires de l'Alberta 749 162 $ F. Kris Aubrey-Bassler, Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve) Évaluation d'une intervention complexe d'équipe en soins primaires à Terre-Neuve-et-Labrador : faire progresser la science de la mise en œuvre 750 000 $ Rosanra Yoon, Université métropolitaine de Toronto (Ontario) Renforcement de la sécurité psychologique dans les soins de longue durée : renforcer l'équité et la capacité organisationnelle tenant compte des traumatismes afin de soutenir la santé mentale et le bien-être de l'effectif 743 630 $ Andrea Baumann, Université McMaster (Ontario) Renforcement de l'effectif de la santé : mise en œuvre d'une intervention visant l'intégration des travailleurs de la santé dans les soins communautaires 749 626 $ Alison Elliott, Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) Renforcement de l'effectif de la santé : améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services de consultation en génétique 750 000 $ Tracie Risling, Université de Calgary (Alberta) Atteindre l'excellence grâce au modèle REACH : solution de mentorat transformatrice visant le maintien en poste du personnel infirmier en fin de carrière 740 262 $ Lianne Jeffs, Système de santé Sinai (Ontario) Examen et exploration de l'instauration d'une intervention de la direction et de ses effets sur l'environnement de travail et la prestation de soins fondamentaux 734 484 $

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]