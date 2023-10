LONDON, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est équitable et impartial et répond aux besoins des victimes. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les droits de l'ensemble de la population canadienne et à lui offrir un meilleur accès à la justice.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagnée d'Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, de Mohammed Hashim, directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), et de Mohammed Baobaid, directeur général du Muslim Resource Centre for Social Support and Integration Inc. (MRCSSI), a annoncé l'octroi de financement au programme de soutien communautaire coordonné axé sur l'intégration culturelle (le Culturally Integrative Coordinated Community Support Program) du MRCSSI.

Ce projet offre des services de counseling adaptés culturellement aux familles, aux victimes et aux membres de la communauté musulmane qui ont été touchés par le meurtre horrible, en 2021, de cette famille de London (Ontario) qui est l'une des nôtres. Puisque le procès en cours de la personne accusée de ce meurtre ravive les traumatismes, le financement vise à accroître le soutien aux victimes dans la communauté musulmane de London.

Le MRCSSI est un organisme sans but lucratif de services sociaux et de lutte contre la violence ayant pour mission de soutenir l'établissement de communautés bienveillantes de manière à aider les personnes et les familles à surmonter les obstacles, à gérer les différends et à favoriser leur bien-être et leur sécurité. Son projet intitulé Culturally Integrative Coordinated Community Support Program permet d'offrir des services culturellement adaptés aux membres de la communauté musulmane, notamment du counseling, des groupes thérapeutiques, des ateliers et des initiatives de sensibilisation et de mobilisation.

Par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux victimes, le ministère de la Justice Canada accorde au MRCSSI une somme de 202 131 $, sur un exercice financier (2023-2024), pour son projet intitulé Culturally Integrative Coordinated Community Support Program. La FCRR offre également au MRCSSI une somme de 60 000 $, sur deux exercices financiers (2023-2025), en appui du programme.

Citations

« Au moyen du programme, nous voulons offrir le soutien et le counseling culturellement intégrés dont a tant besoin la communauté. Ce partenariat est un symbole d'espoir, de guérison et d'unité devant l'adversité, qui met en évidence l'engagement de créer des communautés fortes et sécuritaires pour tous et pour toutes. »

Mohammed Baobaid

Directeur général,

Muslim Resource Centre for Social Support and Integration Inc.

« Notre engagement à offrir un soutien empreint de compassion aux victimes de crimes haineux est au cœur des efforts déployés par notre gouvernement pour lutter contre la haine et la violence. La perte tragique de cette famille de London - qui est l'une des nôtres - nous rappelle brutalement l'importance de bâtir des communautés où règnent la tolérance et l'acceptation, où les victimes sont écoutées et peuvent obtenir le soutien dont elles ont besoin. Le financement permettra d'appuyer le travail crucial mené par le MRCSSI pour aider la communauté à traverser ces moments difficiles. Notre action commune saura favoriser l'espoir et la guérison pour la grande famille de London, mais aussi pour les communautés musulmanes de partout au Canada. »

L'honorable Kamal Khera,

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Tandis que nous suivons le déroulement du procès pour le meurtre des membres de la famille de London, nous pensons à ces précieuses vies perdues et réaffirmons notre engagement à lutter contre toutes les formes d'islamophobie. Le financement de 202 000 $ annoncé aujourd'hui à l'intention du Muslim Resource Centre jouera un rôle essentiel pour soutenir les membres de la communauté à mesure qu'ils découvriront les détails de cet horrible acte de haine. Continuons à faire front commun contre la haine au sein de notre communauté et à l'échelle du pays. »

Arielle Kayabaga,

Députée de London-Ouest

« Deux ans après le meurtre effroyable de la famille de London, la communauté musulmane de London continue à en subir les séquelles et les traumatismes. La Fondation canadienne des relations raciales considère qu'il y a un urgent besoin de services de soutien adaptés culturellement, et que le MRCSSI est le mieux placé pour les offrir. Nous sommes heureux d'apporter notre contribution, de l'ordre de 60 000 $, pour aider cet organisme à poursuivre son travail. »

Mohammed Hashim

Directeur général de la Fondation canadienne des relations raciales

« La semaine dernière, le bureau de la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie a lancé un guide visant à améliorer notre compréhension des crimes haineux. Il s'agit d'un outil de plus pour lutter contre la haine et soutenir les victimes au Canada. Le counseling adapté à la culture permet d'aider les membres de la communauté à progresser sur la voie de la guérison. Le MRCSSI est bien placé pour coordonner ces services, et ce nouveau financement est essentiel pour y parvenir. »

Amira Elghawaby

Représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie

« Ce financement témoigne de notre inébranlable détermination à lutter contre toutes les formes de haine et de racisme. Les effets psychologiques que subissent les personnes touchées sont indéniables, mais pourtant souvent négligés. Il s'agit non seulement d'un investissement en santé mentale et en counseling, mais aussi d'un investissement en faveur de la résilience et de la guérison. »

Josh Morgan

Maire de London (Ontario)

« Les résidents de London, et en particulier les membres de la communauté musulmane de London, savent trop bien ce que sous-tend le fléau de l'islamophobie. Des organisations comme le Muslim Resource Centre for Social Support and Integration Inc. offre un service essentiel à notre communauté. Il importe de maintenir notre soutien envers le MRCSSI, et l'annonce d'aujourd'hui en est un exemple. »

Peter Fragiskatos

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de London-Centre-Nord

Faits en bref

Le Fonds d'aide aux victimes fournit un financement au moyen de subventions et de contributions pour appuyer des projets et des activités qui visent à élaborer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent la population aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.





La Fondation canadienne des relations raciales est une société d'État dédiée à la lutte contre le racisme au Canada . Elle a pour mission de créer des solutions systémiques et de faire progresser la politique publique de lutte contre le racisme grâce à la création de partenariats, à la sensibilisation et à la mobilisation.

