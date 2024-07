GATINEAU, QC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le système de santé canadien est fortement dépendant de ses travailleurs de la santé, qui sont de plus en plus touchés par une charge de travail et des responsabilités accrues.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement fédéral de près de 750 000 $ à la Clinique Mauve.

La Clinique Mauve a été créée en 2020 pour répondre aux impacts de la crise de la COVID-19 sur les communautés LGBTQIA+ migrantes et racisées. Elle offre des soins intersectoriels, communautaires et intégrés, en particulier pour les nouveaux arrivants hispanophones et arabophones qui font face à des barrières linguistiques et ont des besoins complexes en matière de soins de santé physique et mentale. Nombre de ces personnes sont trans et non-binaires, et ont besoin de soins transaffirmatifs. La clinique propose également des formations aux professionnels de la santé, aux travailleurs communautaires et aux étudiants. Le modèle de soins novateur de la clinique, conçu conjointement par des chercheurs, des étudiants, des praticiens, des travailleurs communautaires et des personnes des communautés concernées, inclut la paire navigation, un type d'intervention par les pairs.

Soutenu par le Vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux de l'Université de Montréal, le Centre de recherche en santé publique, l'Institut universitaire SHERPA et AGIR Montréal, la Clinique Mauve est devenue un laboratoire social et de recherche qui favorise les collaborations intersectorielles dans les domaines de la pratique, de la formation et de la recherche.

La nouvelle subvention, accordée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), permettra à la Clinique Mauve d'amplifier ses recherches sur l'accès aux soins des populations marginalisées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur statut migratoire ou de leur identité ethno raciale, en favorisant le renforcement des capacités et la collaboration avec des équipes de recherche alliées et des parties prenantes clés au Canada et à l'étranger.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre Randy Boissonnault a annoncé que 15 projets, dont celui de la Clinique Mauve et d'un centre de données probantes et de mobilisation des connaissances, ont été financés au moyen d'un investissement total de plus de 11,5 millions de dollars de la part des IRSC et des partenaires. Ce financement est le plus important investissement des IRSC dans la recherche sur le personnel de la santé, c'est-à-dire un domaine qui se penche sur la prise en compte de données probantes quant à la meilleure façon d'organiser, de gérer, de former et de soutenir un effectif équitable et résilient.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés pour relever les défis auxquels font face le personnel de la santé. Dans les budgets de 2023 et de 2024, le gouvernement a présenté son plan visant à investir près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé pour la population canadienne et appuyer le personnel de la santé grâce au maintien en poste, au recrutement et à la planification.

Citations

« Travailler ensemble pour soutenir les travailleurs de la santé est primordial pour les membres de la population canadienne qui reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à ces initiatives visant à renforcer et soutenir nos membres du personnel de la santé, le gouvernement du Canada travaille à améliorer l'accès à des soins rapides et équitables, ainsi qu'à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« L'investissement d'aujourd'hui dans la Clinique Mauve fait état de l'engagement pris pour soutenir la santé et le bien-être des communautés LGBTQIA+ migrantes et racisées. Améliorer les soins intégrés et répondre aux défis uniques auxquels ces communautés sont confrontés permet de favoriser un système de santé plus inclusif et plus équitable pour tous les habitants du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je me réjouis de constater que la Clinique Mauve reçoive le soutien des Instituts de recherche en santé du Canada pour poursuivre sa mission d'offrir des soins de santé intégrés auprès des personnes LGBTQIA+ migrantes et racisées. Ce projet représente bien l'engagement social des équipes de recherche de l'Université de Montréal. Il s'agit d'un engagement concret et humaniste qui répond aux besoins réels de la population. C'est un projet mené en parfaite collaboration avec les acteurs du milieu de la santé et des services sociaux. »

Daniel Jutras

Recteur de l'Université de Montréal

« Les personnes LGBTQIA+ migrantes et racisées rencontrent des barrières intersectionnelles et structurelles dans l'accès aux soins qui sont exacerbés par des défis dans les domaines de l'emploi, du logement, de l'éducation, du statut de migrant, etc. Ce financement soutiendra l'équipe de l'étude de la mise en œuvre (Implementation Science) de la Clinique Mauve, qui propose un modèle de soins intersectoriel et intégré pour répondre aux besoins urgents en matière de santé des personnes LGBTQIA+ migrantes et des racisées vivant à Montréal. Notre équipe de recherche examinera plus en détail les possibilités et les défis liés non seulement au déploiement de modèles de soins innovants, mais aussi à la promotion de la santé équitable, en particulier pour soutenir et retenir les professionnel•les de la santé LGBTQIA+, migrant•es et racisé•es. Ce financement nous permettra de favoriser les synergies entre la recherche, la pratique et la formation sur le terrain dans une perspective interdisciplinaire et interprofessionnelle »

Edward Ou Jin Lee, professeur agrégé à l'école de travail social de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les sexualités, les genres et les migrations et co-directeur de la Clinique Mauve, et Ahmed Hamila, professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal et co-directeur de la Clinique Mauve

