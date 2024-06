HALIFAX, NS, le 2 juin 2024 /CNW/ - Le nouveau Manoir Ronald McDonald de Halifax sera plus écologique et plus inclusif grâce à un investissement de 2,95 millions de dollars du gouvernement fédéral.

C'est ce qu'ont annoncé le ministre Sean Fraser, le député Andy Fillmore et Lori Barker, directrice générale de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald des provinces de l'Atlantique.

Le nouveau Manoir Ronald McDonald, dont les travaux ont commencé en 2022 et sont toujours en cours, a ajouté des éléments écologiques et d'accessibilité à son plan de construction. Grâce à ce financement, le bâtiment sera doté de systèmes géothermiques et solaires dans le but de devenir le premier Manoir Ronald McDonald carboneutre. L'établissement cherchera également à obtenir la certification d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen, un système national qui évalue le niveau d'accessibilité des immeubles et des sites et attribue une certification connexe.

Le nouvel édifice remplacera l'actuel Manoir Ronald McDonald situé au 1133, Tower Road, ce qui permettra de faire passer de 600 à 1 200 le nombre de familles dont les enfants sont malades et qui peuvent bénéficier d'une aide chaque année. L'agrandissement permettra également d'augmenter le nombre de programmes d'aide offerts aux familles pendant leur séjour, y compris les repas et les programmes familiaux, ainsi que d'apporter un soutien supplémentaire aux groupes méritant l'équité.



Le Manoir Ronald McDonald accueille toutes les familles ayant un enfant malade (âgé de 18 ans ou moins) qui doivent se rendre à Halifax pour recevoir des soins. Actuellement, les familles situées à plus de 40 km du centre de santé IWK peuvent séjourner au Manoir Ronald McDonald.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de construire des collectivités sûres et saines qui sont dynamiques, vertes et inclusives, et s'engage à verser 500 millions de dollars supplémentaires pour soutenir davantage de projets dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Comme l'indique le budget de 2024, le gouvernement fédéral prend des mesures pour construire davantage de logements abordables, faire croître notre économie et assurer l'équité pour toutes les générations. Cela comprend notre engagement à construire des collectivités plus sûres et plus saines, comme celle du nouveau Manoir Ronald McDonald à Halifax.

« Le gouvernement fédéral est fier de soutenir le Manoir Ronald McDonald dans sa mission d'aider un plus grand nombre de familles de la région ayant des enfants malades. Nous sommes également fiers de les aider à atteindre leurs autres objectifs, à savoir rendre ce nouveau bâtiment plus écologique et plus accessible. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Manoir Ronald McDonald est un élément important de la collectivité de Halifax depuis son ouverture en 1982. Cette version agrandie et plus écologique sera un merveilleux ajout à la ville et un foyer inclusif et accueillant pour les familles, lorsqu'elles en auront le plus besoin. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada pour son généreux soutien dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ce financement nous permet de mieux servir les familles des Maritimes dont les enfants sont malades, en favorisant non seulement leur bien-être, mais aussi en contribuant à une collectivité plus résiliente et plus durable. Ensemble, nous construisons un avenir plus radieux et plus sain pour tous. »

Lori Barker, Directrice générale, L'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald des provinces de l'Atlantique

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2,95 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le financement de la construction du nouveau Manoir Ronald McDonald, qui a été initialement annoncé en 2020, comprenait des contributions du gouvernement fédéral et des gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

% des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

