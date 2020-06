FREDERICTON, NB, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays, tout en veillant avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a confirmé aujourd'hui que le Nouveau-Brunswick a reçu plus de 45 millions de dollars par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2020-2021 afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, l'extension du réseau de stations de recharge pour véhicules électriques à cinq endroits du Nouveau-Brunswick permet de faciliter les déplacements et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, l'extension des réseaux d'aqueduc et des réseaux de traitement des eaux usées à Eel River Crossing permettra de protéger l'approvisionnement local en eau et de fournir une eau potable de meilleure qualité aux résidents. La ville de Campbellton a amélioré l'avenue Village près d'une nouvelle école primaire régionale, notamment en construisant un nouveau trottoir qui favorise le transport actif tout en contribuant à la sécurité des élèves et des résidents.

Parce qu'il permet aux collectivités de planifier en fonction de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que le Nouveau-Brunswick demeure l'un des meilleurs endroits au monde où vivre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

« Les investissements immédiats dans les infrastructures jouent un rôle primordial pour répondre aux besoins des municipalités et des communautés des Premières Nations, pour relancer les économies locales et améliorer la vie des Canadiens. Le gouvernement du Canada agit rapidement pour soutenir les collectivités de tout le pays en accélérant le versement des affectations du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral de cette année. Cette mesure permettra de verser maintenant plus de 45 millions de dollars aux collectivités pour améliorer les infrastructures locales, entre autres en finançant des initiatives vertes, des améliorations aux services liés à l'eau et des améliorations routières. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Nouveau-Brunswick est heureux de faciliter le versement des fonds à nos collectivités aussi rapidement que possible. Nous comptons sur le soutien et la coopération continue du gouvernement fédéral à venir. »



L'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Nouveau-Brunswick

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise des projets dans 18 catégories admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures sportives. Les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 45 millions de dollars au Nouveau-Brunswick dans le cadre du FTE. Ce financement comprend plus de 44,4 millions de dollars pour les 104 administrations locales suivantes, constituées ou non en municipalités, partout au Nouveau-Brunswick. Le reste du financement sera consacré à l'administration du programme.



Bénéficiaire final Allocation en 2020‒2021 Alma 14 678 $ Aroostook 21 086 $ Atholville 246 009 $ Balmoral 115 355 $ Bas-Caraquet 89 928 $ Bath 32 801 $ Bathurst 819 823 $ Beaubassin-East 439 369 $ Belledune 97 646 $ Beresford 295 486 $ Bertrand 80 349 $ Blacks Harbour 61 606 $ Blackville 66 016 $ Bouctouche 162 697 $ Cambridge-Narrows 38 727 $ Campbellton 474 308 $ Campobello Island 60 090 $ Canterbury 23 154 $ Cap-Pelé 167 107 $ Caraquet 292 730 $ Centreville 38 383 $ Charlo 90 272 $ Chipman 76 077 $ Cocagne 182 543 $ Dalhousie 215 413 $ Dieppe 1 749 213 $ Doaktown 54 577 $ Dorchester 75 525 $ Drummond 50 787 $ Edmundston 1 142 529 $ Eel River Crossing 134 581 $ Florenceville-Bristol 110 532 $ Fredericton 4 040 610 $ Fredericton Junction 48 513 $ Gagetown 48 995 $ Grand Bay-Westfield 342 069 $ Grand Falls 367 015 $ Grand Manan 162 628 $ Grande-Anse 61 950 $ Hampton 295 555 $ Hanwell 323 877 $ Hartland 65 947 $ Harvey 24 670 $ Haut-Madawaska 255 932 $ Hillsborough 87 998 $ Kedgwick 135 339 $ Lac-Baker 47 548 $ Lamèque 88 549 $ Le Goulet 54 646 $ Maisonnette 34 110 $ McAdam 79 315 $ Meductic 14 816 $ Memramcook 329 252 $ Millville 18 812 $ Minto 158 838 $ Miramichi 1 208 476 $ Moncton 4 953 875 $ Nackawic 64 844 $ Neguac 116 045 $ New Maryland 287 631 $ Nigadoo 66 360 $ Norton 95 234 $ Oromocto 635 557 $ Paquetville 49 615 $ Perth-Andover 109 567 $ Petitcodiac 95 303 $ Petit-Rocher 130 722 $ Plaster Rock 70 495 $ Pointe-Verte 61 054 $ Port Elgin 28 115 $ Quispamsis 1 257 264 $ Rexton 57 195 $ Richibucto 87 240 $ Riverside-Albert 24 118 $ Riverview 1 355 254 $ Rivière-Verte 49 891 $ Rogersville 80 349 $ Rothesay 803 422 $ Sackville 367 359 $ Saint Andrews 123 073 $ Saint John 4 656 597 $ Saint-André 130 998 $ Saint-Antoine 119 421 $ Sainte-Anne-de-Madawaska 65 947 $ Sainte-Marie-Saint-Raphaël 60 572 $ Saint-Léolin 44 585 $ Saint-Léonard 89 583 $ Saint-Louis-de-Kent 58 987 $ Saint-Quentin 151 189 $ Salisbury 157 391 $ Shediac 459 217 $ Shippagan 177 788 $ St. George 104 537 $ St. Martins 19 019 $ St. Stephen 304 238 $ Stanley 28 391 $ St-Isidore 52 647 $ Sussex 295 073 $ Sussex Corner 100 678 $ Tide Head 64 638 $ Tracadie-Sheila 1 110 417 $ Tracy 41 897 $ Upper Miramichi 152 842 $ Woodstock 360 262 $ Secteurs non constitués en municipalité 8 897 838 $

