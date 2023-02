Soutenir le déploiement du réseau des MH2 par un financement cohérent; l'Alliance MH2 dépose son mémoire prébudgétaire

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) diffuse aujourd'hui son mémoire prébudgétaire dans lequel elle revendique des montants conséquents pour soutenir l'implantation de mesures importantes dans le continuum en violence conjugale afin de prévenir les féminicides et de mieux accompagner les victimes.

Un rehaussement grandement nécessaire

Depuis que les maisons d'hébergement de 2e étape (MH2) ont officiellement été reconnues dans le continuum de services en violence conjugale il y a 4 ans, nous sommes en mesure de constater que les coûts sont largement sous-estimés par le subventionnaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), particulièrement dans un contexte postpandémique et de pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, en tenant compte du développement du réseau MH2 et du rehaussement nécessaire aux maisons actuellement en fonction, le gouvernement devrait prévoir près de 19M$ pour 2023-2024, le montant s'élevant à près de 26M$ pour 2024-2025. Par ailleurs, le développement visant à accroître significativement le nombre de MH2 au Québec est bien enclenché et des maisons ouvriront aussitôt que ce printemps. Toutefois, pour garantir des services dès l'ouverture, le MSSS doit débuter le versement des subventions aux maisons au moins 3 mois avant la date de livraison du bâtiment. Les MH2 ne peuvent accueillir la clientèle le jour même de la livraison du bâtiment, l'organisme doit recruter et former du personnel, meubler les unités, s'assurer de la concertation avec les maisons d'urgence du territoire, valider le plan de sécurité avec les services de prévention des incendies, etc. Enfin, l'Alliance MH2 accompagne actuellement ses membres avec un financement complètement inadéquat pour l'ampleur du travail à accomplir. Notre membrariat a triplé depuis 2018 et 30 de ses 35 membres sont aux stades de développement, de construction ou de rénovation de leur MH2, afin de répondre à la commande gouvernementale d'urgence d'ouvrir de nouvelles unités. L'accompagnement offert à nos membres qui, devons-nous le rappeler possèdent une expertise en intervention psychosociale et non comme contre-maître de chantier, est décuplé pour répondre à l'urgence de développer le réseau des MH2. Le financement adéquat de l'Alliance MH2 devrait se situer à 730 000$ pour 2023-2024.

Garantir un meilleur accompagnement aux victimes de violence conjugale est un travail de longue haleine et le gouvernement se doit de garder une vision à long terme en finançant adéquatement les maisons d'hébergement de 2e étape et leur regroupement principal.



Gaëlle Fedida, coordonnatrice aux dossiers politiques

Alliance MH2

Consolider le financement des unités à construire

Par ailleurs, l'Alliance MH2 tient à rappeler que le financement des projets en développement n'est toujours pas bouclé pour 15 maisons qui visent à offrir 364 places supplémentaire annuellement pour héberger des femmes dont le conjoint représente un grave danger pour elles et leurs enfants. C'est donc plus de 55 M$ qui doivent être débloqués. Nous demandons des instances concernées une meilleure collaboration intergouvernementale, car encore à ce jour aucun programme gouvernemental à lui seul permet de couvrir l'entièreté des frais pour la construction des MH2.

Des politiques publiques adaptées aux besoins réels des victimes

L'Alliance MH2 tient aussi à faire un rappel au gouvernement qui semble avoir plusieurs angles morts dans l'implantation de leurs politiques publiques. Le ministre des Finances devrait notamment garder en tête que seuls les groupes pour conjoints violents accrédités peuvent être financés sur l'enveloppe violence conjugale. Le budget 2023-2004 devrait aussi prévoir des sommes pour 1) garantir un nombre suffisant points de services d'échange de garde supervisés aux femmes et enfants victimes de violence conjugale; 2) inclure un accès à certains soins de santé (trousses médico-légales, diagnostic de traumatisme cranio-cérébral, …) dans les pilotes de centres de services intégrés pour les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, 3) bonifier l'accès à des avocats formés en violence conjugale à l'aide juridique. Quant à la nouvelle Stratégie intégrée violence (SIV), l'Alliance MH2 sonne l'alerte sur l'absence du ministère de la Cybersécurité et du Numérique à l'époque où les technologiques de l'information et des télécommunications offrent une pléiade d'opportunités aux agresseurs d'assoir leur domination sur leurs victimes. Le financement minimaliste de 300 000$ sur 4 ans en matière de violence technologique de la SIV n'est pas à la hauteur des enjeux. L'Alliance MH2 revendique un financement de 200 000$ par an sur 4 ans pour poursuivre ses travaux avec les partenaires spécialisés.

Le premier budget du nouveau mandat représente une occasion en or pour le gouvernement de faire du rattrapage pour combler certains angles morts de l'implantation des recommandations de Rebâtir la confiance et de la Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale.

Sabrina Lemeltier, présidente

Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 35 maisons membres dans 14 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les MH2 en fonction hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 145 unités d'hébergement sécurisées. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées. Le premier critère d'admission est la dangerosité de l'ex-conjoint; 8% des femmes au départ d'un refuge d'urgence, vivent des enjeux de sécurité majeurs et auront besoin d'un hébergement de 2e étape.

