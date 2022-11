Soutenir la vitalité culturelle des quartiers - Montréal lance quatre appels à projets en médiation culturelle, loisirs artistiques, patrimoine et création numérique

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance quatre nouveaux appels à projets en médiation culturelle, loisirs artistiques, patrimoines et créativité numérique. Les programmes s'inscrivent dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Des séances d'information et d'accompagnement sont proposées pour aider les organismes et les artistes à proposer leurs projets.

« En 2022, plus de 90 organismes ont été soutenus par la Ville dans le cadre de ces programmes de soutien. En 2023, les programmes soutiendront les organismes afin qu'ils puissent offrir à la population montréalaise des activités culturelles riches, innovantes, variées, et inclusives dans tous les quartiers, à nos publics fidèles, ainsi qu'à des publics éloignés de l'offre culturelle montréalaise », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la vie culturelle montréalaise et de soutenir des projets structurants par l'intermédiaire de l'entente de développement culturel avec la Ville de Montréal. Les projets réalisés grâce à ce partenariat contribuent à faire rayonner la culture de la métropole. Je salue l'engagement de la Ville de Montréal dans la préservation de la vitalité artistique montréalaise », a souligné le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

1. Programme Médiations culturelles MTL

Ce programme permet de développer une expérience culturelle citoyenne dans les quartiers montréalais en créant des passerelles entre les organismes culturels, leurs partenaires et les publics constitués de jeunes, de familles, de personnes aînées et de personnes éloignées de l'offre culturelle professionnelle. Il se compose de trois volets:

Le volet 1 : Médiations artistiques et culturelles, soutient la réalisation de projets qui provoquent des rencontres personnalisées entre les artistes, les œuvres et la population, dans un contexte d'échange et de transfert de savoir mutuel.

Le Volet 2 : Engagement dans les communautés et dans les quartiers, soutient la réalisation de projets dans une perspective de développement et d'engagement d'une communauté ou d'un quartier montréalais.

Volet 3 : Culture numérique participative, soutient la réalisation de projets qui intègrent les technologies numériques et favorisent la participation et la contribution de la population montréalaise aux arts et à la créativité numériques.

Les projets pour ce programme doivent être réalisés approximativement entre juillet 2023 et juillet 2024

Les demandes doivent être envoyées avant le mercredi 22 février 2023 à 23 h 59, plus d'information ici.

2. Programme La pratique artistique amateure, vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers

Ce programme vise à soutenir des projets qui utilisent la culture comme levier de développement social. Les activités privilégiées par ce programme permettent l'expression culturelle par la participation à des ateliers d'expérimentation et de création des disciplines artistiques (arts du cirque, urbains, visuels et numériques, création et performances littéraires, danse, métiers d'art, musique, nouvelles pratiques artistiques ainsi que théâtre).

Le programme cherche à rejoindre une diversité de publics, notamment les populations éloignées de l'offre culturelle montréalaise. Il valorise l'autonomisation de la population dans sa pratique artistique amateure.

Les projets pour ce programme doivent être réalisés approximativement entre juillet 2023 et juillet 2024.

Les demandes doivent être envoyées avant le mercredi 22 mars 2023 à 23 h 59, plus d'information ici.

3. Programme Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans les quartiers

Ce programme soutient des organismes mettant en valeur les richesses patrimoniales montréalaises à travers des projets novateurs. Ces projets visent à favoriser l'accessibilité aux patrimoines et à susciter l'engagement citoyen. Ils cherchent à positionner le patrimoine comme vecteur de liens sociaux et contribuent ainsi au développement des communautés locales, notamment à la construction identitaire, à la cohésion sociale, au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement.

Les projets pour ce programme doivent être réalisés approximativement entre juin 2023 et septembre 2024.

Les demandes doivent être envoyées avant le mercredi 8 février 2023 à 23h 59 plus d'information ici.

4. Programme Initiatives collaboratives en créativité numérique

Ce programme s'adresse aux organismes culturels intéressés à travailler en partenariat avec l'écosystème de la créativité numérique, les entreprises ainsi que le milieu de la recherche ou encore des organismes de développement social et communautaire

Il permet d'appuyer les initiatives collaboratives en créativité numérique afin de stimuler l'innovation par la mise en place de nouveaux modèles de collaboration et par le développement de maillages en lien avec les communautés. Cet appel à projets vise également à faciliter l'adaptation du milieu culturel face aux multiples défis du numérique.

Les projets retenus, orientés vers l'expérimentation collaborative, contribueront également au développement artistique, économique et social du secteur de la créativité numérique, particulièrement dynamique à Montréal. Les résultats obtenus et les apprentissages réalisés feront l'objet d'une présentation publique.

Les demandes doivent être envoyées avant le 7 avril 2023 à 23 h 59, plus d'information ici.

Les projets pour ce programme doivent être réalisés au plus tard le 7 juillet 2024.

Séances d'information

En plus de séances d'information virtuelles, plusieurs rencontres d'accompagnement en personne sont proposées aux organismes et aux artistes dans différents quartiers.

Dans ces séances d'accompagnement, les artistes, les organismes, les équipes des arrondissements et du Service de la culture se retrouvent pour échanger, développer des partenariats et favoriser une plus grande collaboration entre les milieux.

Pour participer et s'inscrire aux séances d'accompagnement en présentiel : https://forms.gle/1DJb6VEGZaER4ehQ6

En virtuel, consultez les dates sur les pages web de chaque programme et inscrivez-vous!

