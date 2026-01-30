Sous-traitance injustifiée chez Hydro-Québec : une enquête ouverte

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SCFP-5514) dénonce vigoureusement les décisions d'Hydro-Québec de recourir à la sous-traitance pour l'exécution de leurs emplois, alors même que des travailleuses et travailleurs qualifiés, formés et disponibles au sein de l'organisation sont mis à l'écart.

« Dans ce contexte, et pour d'autres enjeux reliés à la gestion interne, une enquête sur le climat de travail par une firme externe a été ouverte. Il est incompréhensible qu'Hydro-Québec choisisse de confier nos tâches à des firmes externes alors que ses propres employé.e.s sont disponibles et compétent.e.s. Nous exigeons que l'employeur mette fin à ces pratiques de sous-traitance injustifiées, priorise l'utilisation de sa main-d'œuvre interne et s'engage dans un dialogue réel avec les représentants de ses salarié.e.s.», affirme Frédéric Turcotte, président du SCFP-5514.

Cette sous-traitance se fait au détriment de l'expertise interne, de la stabilité des emplois et de la mission d'Hydro-Québec. Elle soulève également de sérieuses préoccupations quant au respect des relations de travail, à la sécurité des opérations, à la santé des travailleurs en chantier et à l'utilisation responsable des fonds publics.

Ça fait bientôt trois ans que le SCFP-5514 a été accrédité et il n'y a toujours pas de première convention collective de convenue. Les parties sont en arbitrage de différends.

