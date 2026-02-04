Les cols bleus de la Ville de Montréal en grève : une première en plus de 15 ans

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Montréal ont entamé ce matin leur première journée de grève en plus de 15 ans, un arrêt de travail de 24 heures qui s'étend du 4 février à 6 h au 5 février à 5 h 59. Cette mobilisation majeure survient après des mois de négociations infructueuses et un cadre financier proposé par la Ville qui les mènerait assurément à l'appauvrissement. Devant les garages de l'arrondissement de Ville-Marie, où des centaines de travailleuses et travailleurs étaient rassemblés sur une ligne de piquetage, le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon, a réitéré la position du syndicat : les cols bleus ne signeront jamais une entente qui ferait reculer leurs conditions de travail.

« Dans les dernières années, les cols bleus ont perdu entre 6 et 7 % de leur pouvoir d'achat. Non seulement la Ville ne nous propose pas un rattrapage, mais elle propose plutôt un cadre financier qui nous appauvrirait encore davantage. Je le répète : nous ne négocierons pas notre propre appauvrissement », a affirmé Jean-Pierre Lauzon.

Le syndicat tient à rappeler que la grève est un dernier recours, jamais un choix fait de gaieté de cœur ou pris à la légère.

« Nous avons tenté d'autres moyens de pression avant d'en arriver là pour continuer de donner un service complet aux citoyens et citoyennes, mais si la Ville maintient une ligne dure qui met en péril le pouvoir d'achat de milliers de travailleuses et travailleurs, nous n'aurons pas d'autre choix que de se faire entendre », a ajouté le président du syndicat.

La partie syndicale demeure entièrement disponible pour négocier et ne perd pas de vue l'objectif premier qui est de conclure rapidement une entente de principe.

Rappelons que le SCFP 301 représente plus de 6200 cols bleus de la Ville de Montréal, dont le travail est essentiel au fonctionnement quotidien de la métropole. Leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

