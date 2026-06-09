Sous-traitance du support à la clientèle d'Hydro-Québec : un contrat à une entreprise ontarienne

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Vous souhaitez travailler au support à la clientèle d'Hydro-Québec? C'est possible… en postulant auprès de l'entreprise NQX / NORDIA INC., qui appartient à une compagnie à numéro de propriété ontarienne, installée sur Bay Street, à Toronto.

« C'est extrêmement déplorable qu'Hydro-Québec sous-traite des emplois de support à la clientèle en lien avec la migration vers un compteur intelligent et que ces tâches soient effectuées par du « cheap labour ». Comme syndicat, il est évident que nous nous y opposons! Ce qui choque davantage, c'est que notre société d'État, censée être un fleuron québécois, utilise ainsi des fonds publics pour enrichir une compagnie ontarienne », souligne Dominic Champagne, président du Syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (S.E.T.P.B.H.Q.) (SCFP 2000).

Le SCFP 2000, qui représente plus de 2600 employé(e)s de bureau, dont plus du tiers travaillent en relations avec la clientèle, a déposé des recours juridiques en lien avec la situation, et ses représentants rencontreront la direction d'Hydro-Québec prochainement pour faire le point.

« Certes, la mission première d'Hydro-Québec est de produire, transporter et distribuer l'électricité pour les Québécois, mais, comme société d'État, elle doit aussi contribuer au développement économique du Québec. Envoyer de l'argent à une compagnie ontarienne va à l'encontre de ce principe », conclut le représentant syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815