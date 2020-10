Souligner les efforts et succès des entreprises locales, malgré la crise - La CCIQ présente les lauréats des Fidéides 2020!

Québec, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) félicite les lauréats de la 37e édition des Fidéides qui se tenait ce jeudi midi, 1er octobre, de façon virtuelle. Le plus grand gala de reconnaissance en affaires de la grande région de Québec a honoré des entreprises qui se sont démarquées au cours de la dernière année, qui a notamment été marquée par les bouleversements entrainés par la pandémie. Au total, 23 prix ont été remis au cours de la cérémonie qui se déroulait sous forme de dîner virtuel en collaboration avec le Grand Marché de Québec.

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est heureuse de présenter les lauréats des Fidéides 2020 pour chacune de ces catégories :

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL

Filtre plus - Fondé en 1982, Filtre Plus se spécialise dans la vente et l'installation de produits de réfrigération, climatisation, chauffage et ventilation.

COMMERCE DE DÉTAIL ET E-COMMERCE

Pneus Ratté - Pneus Ratté, une division du Groupe Ratté, opère sous la bannière Point S, le plus important réseau de marchands indépendants de pneus et mécanique au monde.

CONTRIBUTION EN CONSTRUCTION

Les Mains Vertes du paysage - Les Mains Vertes du Paysage est la référence en aménagement extérieur pour tous les projets résidentiels, commerciaux et municipaux, de la conception à la réalisation complète.

ENTREPRISE COLLECTIVE

Association de la construction du Québec-Région de Québec - L'Association de la construction du Québec (ACQ) accompagne les entreprises de construction dans la gestion quotidienne de leurs activités afin de les soutenir dans leur développement et leur croissance.

ENTREPRISE DE L'ANNÉE

Polarmade (Petite) - Polarmade est un fabricant de pelles à neige pour toitures et de solutions innovantes qui simplifient les tâches ardues.

Squeeze Studio Animation Inc. (Moyenne-Grande) - Squeeze Studio Animation fournit des services d'animation de personnages haut de gamme pour tout type de produits numériques.

ENTREPRISE ÉCORESPONSABLE

Groupe Desgagnés Inc. - Pétroliers, navires de charge, transporteur de passagers et marchandises, roulier ou remorqueurs, affrètements, réparations navales, renflouements, machinerie lourde et transport routier, Desgagnés projette son image de leader dans les rangs de la marine marchande.

ÉVÉNEMENT D'AFFAIRES DE L'ANNÉE

ACE2019 (l'Air & Waste Management Association's 112th Annual Conference & Exhibition) - ACE est le plus important forum de recherche et développement sur l'environnement, l'air et la gestion des résidus industriels.

ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION TOURISTIQUE DE L'ANNÉE

Championnats du monde UCI de vélo de montagne 2019 - La Coupe du Monde UCI de vélo de montagne accueille les meilleurs cyclistes internationaux afin de couronner les champions ultimes de descente et de cross-country.

HAUTE TECHNOLOGIE

Eddyfi Technologies - Eddyfi Technologies fournit les technologies d'inspection non destructives les plus avancées au monde.

JEUNE ENTREPRISE

Polarmade - Polarmade est un fabricant de pelles à neige pour toitures et de solutions innovantes qui simplifient les tâches ardues.

MANUFACTURIER INNOVANT

Atelier d'usinage Megatech A.Q. Inc. - Mégatech a pour mission d'être le meilleur atelier d'usinage au Canada pour la fabrication de pièces de hautes précisions et possédant une grande complexité. 

MICRO-ENTREPRISE ET TRAVAILLEUR AUTONOME

Madame Labriski Inc. - Entrepreneure, auteure, conférencière, marathonienne et maman, Madame Labriski, c'est Mériane Labrie, la femme qui fait la guerre au sucre raffiné, une bouchée à la fois.

PRIX ARTS ET AFFAIRES

Restos Plaisirs (Grande entreprise) - Restos Plaisirs est un groupe contenant 11 restaurants dans la grande région de Québec.

Roland Lepage (Mécène) - Acteur et scénariste Québécois

(Mécène) - Acteur et scénariste Québécois Stein Monast (PME) - Fort d'une tradition de plus de 60 ans d'histoire, Stein Monast garantit à sa clientèle un service juridique d'affaires à son image : intègre, innovant et empreint d'excellence.

PRIX INDUSTRIE TOURISTIQUE DE L'ANNÉE

Colombe Bourque - Directrice générale de l'industrie touristique de Wendake

PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC

Eddyfi Technologies - Eddyfi Technologies fournit les technologies d'inspection non destructives les plus avancées au monde.

RH - MEILLEURES PRATIQUES

Voonyx - Voonyx aide les entreprises qui souhaitent amorcer un virage technologique, refondre un système d'information ou implanter une solution logicielle Web ou mobile.

SAINE GOUVERNANCE

Sovar - SOVAR accélère l'émergence, le développement et le déploiement d'innovations technologiques et sociales responsables issues de la recherche de pointe.

SERVICES

Squeeze Studio Animation Inc. - Squeeze Studio Animation fournit des services d'animation de personnages haut de gamme pour tout type de produits numériques.

PRIX COUP DE CŒUR

Les Urbainsculteurs (50 employés et moins) - Les Urbainculteurs œuvrent depuis 2009 au développement d'une agriculture productive et accessible, adaptée au contexte urbain. Sur les toits et terrasses des bâtiments ou en plein sol, ils cultivent la ville.

Défi-Évasion (50 employés et plus) - Expert en création de jeux d'énigmes, Défi-Évasion a pris d'assaut le marché du divertissement depuis 2015. Grâce à une équipe dévouée, innovante et passionnée, Défi-Évasion offre des scénarios uniques où immersion et jeux d'acteurs sont au rendez-vous.

À propos de La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ)

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) regroupe plus de 4700 membres sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

SOURCE Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Renseignements: Laurence Gagnon, TACT, Cellulaire : 418-690-9716, [email protected]